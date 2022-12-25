COMEBUY聯名「WOKY沃廚」推環保優惠，每杯享有最高15元折扣。（COMEBUY提供）

為響應環保署減塑政策，統一超商斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，自7月起於內湖區周邊門市打造「循環杯服務示範商圈」，另也成為首家獲頒環保署「循環（外借）杯良好服務標誌」企業。除了超商走環保風，手搖飲COMEBUY也攜手保溫杯品牌「WOKY沃廚」推出專屬環保優惠券，買全品項飲料，每杯可享最高15元折扣。

統一超商擴大營運綠實力，積極落實減塑作法，減少一次性飲料杯的使用，今年於6月中旬推出自備飲料杯每杯現省5元，再加碼每月一號現省7元，帶動今年累計自帶杯佔比較去年成長近1倍。外出不便攜帶自帶杯時，推薦選擇循環杯服務響應綠色消費，開啟OPEN POINT APP「循環杯租借服務」即可至指定門市借用與歸還循環杯，符合辦公、會議、出遊等使用場景無法隨身攜帶自帶杯時，強化便利性、隨時皆可以輕鬆實踐綠色行動。統一超商依循規範，積極成為第1家獲頒「循環（外借）杯良好服務標誌」企業。

COMEBUY也有環保優惠，憑指定WOKY聯名杯款並出示專屬優惠券，享每杯最高15元環保優惠。另即起至明年1月2日，線上點餐加入LINE官方帳號，即可馬上獲得兩張下次購買指定檔期飲品（港式厚奶／紅茶拿鐵），單品五元折價券；另只要單筆消費滿額150元，可獲得全品項9折券一張；單筆消費滿額300元則可加碼再獲得一張全品項85折券。