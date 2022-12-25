新科基隆市議長童子瑋（圖右）自資深市議員張芳麗（圖左）手中接過基隆市議長印信。（張志康攝）

第20屆基隆市議會議長選舉，國民黨籍唯一「跑票」的市議員是連任8屆的資深市議員張芳麗。她在受訪時指出，她這屆是最後一屆擔任市議員，為了向新任議長童子瑋爺爺童永報恩，才會在這次的議長選舉中，投下最關鍵的一票。

這屆基隆市議會議長選舉，民進黨的童子瑋僅以2票之差，險勝國民黨的蔡旺璉，除與童子瑋搭檔參選正副議長的楊秀玉外，最關鍵的一票，便來自國民黨籍的資深市議員張芳麗。

在正副議長選舉結束後，張芳麗受訪表示，童子瑋的爺爺，國策顧問、慶安宮主委童永24日晚間打電話給她，向她拉票，她說，她哥哥的工作一直受到童永的照顧，她在經濟出狀況，房子快被拍賣的時候，也是童永伸出援手幫她度過難關。她強調，做人要守信、要知恩圖報，再加上這屆是她最後一任市議員，以後也沒什麼機會能夠報恩，因此決定將票投給童子瑋。

20日國民黨進行議長假投票時，國民黨基隆市黨部主委吳國勝便強調，本屆議長選舉若發生跑票，將會祭出黨紀，最嚴重不排除開除黨籍。難道張芳麗不擔心遭黨紀處分嗎？

張芳麗表示，她是本屆基隆市議會最資深的市議員，已經連任了第八屆。她說，基隆市黨部從來沒有在市議員選舉中幫過她。唯二兩次幫她，是在2000年她選副議長，以及2010年參選議長連任，基隆市黨部都提名了她，但結果她都落選，她說，落選原因是被黨部「做掉」。張芳麗表示，她26日就會去辦理退黨手續。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，對於基隆市議會議長的選舉結果十分遺憾，將召開考紀會討論，但如何處分還需要進一步討論，不排除建請中央開除跑票者黨籍。