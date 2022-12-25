金炳秀認為台韓戀愛觀很不同。（中天綜合台提供）

金老佛爺分享台韓兩地的婆媳關係很不一樣。（中天綜合台提供）

吳宗憲（右）、Sandy主持的《小明星大跟班》「韓國人眼中的台灣，這些事讓他們看傻眼」主題。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》26日晚10點播出「韓國人眼中的台灣，這些事讓他們看傻眼」主題，來自韓國的金炳秀認為台韓戀愛觀很不同，「我交往過台灣女友，不管我去哪裡都想跟，韓國女友比較不黏，各做各的事。」但黃喬歆卻有不同解讀：「台灣女生黏韓國男生，是因為台灣女生普遍都知道韓國男生很花心，聚會現場有女生的話，他們很容易有曖昧的舉動。」金炳秀一聽認為這行為台灣男生也有，主持人吳姍儒（Sandy）則笑說：「台灣男生會，但很快就被抓包了。」

主持人Sandy認為韓國男生的表白方式很帥，很像霸道總裁，「我有一個韓國同學跟我表白，可是我沒有喜歡他，他很Man的跟我說『我只是讓妳知道妳多好，我沒有要跟妳在一起』。」坦言聽到那一秒心動，直說這招很強。

剛跟韓籍男友分手的黃喬歆很認同，表示跟韓國男生剛開始談戀愛的時候真的很幸福，因為台灣男生比較含蓄，「我之前在韓國跟一個男生見面，他會一直看著妳說『妳好漂亮』，你一聽就覺得喜歡。」

但她提到不太能接受韓國的大男人主義，「像韓國男生會幫女友付錢，有一部份好像是他們自尊心作祟，感覺很不舒服。」分享跟前男友第一次見面去吃雞湯，一鍋差不多6百塊，男友看菜單說便宜多點幾隻，「也因為那次，我對他一開始的印象就有點不好，有一陣子他約我，我都不想出去。」但吳宗憲認為男方舉動合情合理：「剛交往一定會打腫臉充胖子。」

金老佛爺則分享台韓兩地的婆媳關係很不一樣：「韓國媳婦壓力很大，要很懂得察言觀色，女生一定要會做家事，在台灣都不用，婆婆完全把我當公主對待，很窩心。」

綠茶也補充：「韓國女生嫁來台灣是一件很幸福的事情，她們在韓國很辛苦，像中秋節、新年是大節日，她們早上不到6點就要開始做菜，男生進廚房幫忙還會被爸媽罵。」這讓吳宗憲聯想到在韓劇中，似乎很少有男生做家事或進廚房的畫面，Sandy一聽笑答：「如果有，一定是置入。」