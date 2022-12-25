《New Era X 咒術迴戰》黑色短Tee將劇中名場面、靈魂角色重現。（New Era提供）

自2018年連載至今已發行逾7千萬單行本的日本動漫《咒術迴戰》，以流暢的動作畫面及各種吸引人的術式掀起熱潮。美國潮流品牌New Era看準高人氣，攜手《咒術迴戰》推全新「New EraＸ咒術迴戰」聯名系列，不僅結合多款咒術迴戰設計字樣、劇中特級咒物「兩面宿儺」的手指與專屬紋身等經典元素，還找來劇中虎杖悠仁、五條悟等圈粉無數的經典角色，發展出一系列魅力穿搭。

New Era攜手當紅動漫《咒術迴戰》跨界合作「New EraＸ咒術迴戰」系列，共推出８款New Era經典帽型，首先為高挺的9FIFTY帽款，3種帽款皆為潮酷黑色，包含百搭「咒術迴戰」Logo帽款，以立體刺繡金色外框質感呈現「咒術迴戰」字樣，打造潮酷簡約又不失質感的時尚造型；以及2款「詛咒之王」兩面宿儺主題帽款，分別為寄生虎杖悠仁的兩面宿儺的形象帽款，以正面及帽檐的立體刺繡呈現兩面宿儺紋身印記，結合側邊的嘴巴Icon，極富細節的設計宛如兩面宿儺現身眼前。

另New Era也推多款備受潮人喜愛的帽型，包含２款白色、海軍藍拼接配色的9FORTY棒球老帽，正面以立體刺繡呈現咒的日文「呪」字樣，結合側邊New Era旗幟Logo，完美詮釋日系簡約設計；深紅色9FORTY AF及燕麥色9 TWENTY帽款則將「咒術迴戰」立體刺繡字樣、兩面宿儺額頭紋身印記兩大經典再次上帽，以豐富配色打造日常穿搭的點睛之筆。

本次聯名還推出服飾系列，一共6款短Tee皆以象徵詛咒的黑色系，搭配袖口New Era立體旗幟Logo呈現。每款服飾各自注入《咒術迴戰》標誌性元素，不僅有主角虎杖悠仁吃掉宿儺手指的名場面，更將5位靈魂角色搭配「New Era、咒術迴戰」字樣一同重現於服裝上，包含使出逕庭拳的虎杖悠仁、握有招牌金屬錘咒具的釘崎野薔薇、束起眼罩卻能一眼看穿對手咒術的五條悟、用手影召喚出式神的伏黑惠、寄身虎杖悠仁體內的「詛咒之王」兩面宿儺，各自精采又極富巧思的聯名設計。