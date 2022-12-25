為展現創新保險服務的決心，新安東京海上產險積極導入金融科技應用及投入專利研發，繼先前取得6項專利外，2022年再新增獲經濟部智慧財產局頒發7項金融專利，累計迄今已有13項專利，不僅專利件數大躍進，更打造全新的保險服務金鑰保護創新技術。

新安東京海上產險表示，對於客戶服務始終秉持「堅持創新 數位改變」的精神，依循「3S(簡易Simple、安全Safety、滿意Satisfaction) 」實踐路徑，今年新增取得的專利涵蓋投保、理賠以及金融友善等三大領域，包含「商品投保系統」、「汽機車險車廠理賠申請」、「理賠進度通知系統」、「理賠系統應用汽機車」、「理賠管理系統」、「行動裝置險理賠申請系統」及「保險服務輔助系統」等7項新型專利。

其中在「理賠進度通知系統」的專利方面，深諳事故發生當下客戶除感到焦躁不安，對理賠處理進度也十分著急，為落實公平待客並提升理賠服務，主動在關鍵理賠節點發送訊息告知保戶，並將一般理賠專業用語，轉化為較易理解的服務性用語，不僅大大降低客戶生活上的不便與事故發生後的不安感，也讓保戶可時時掌握最新理賠進度。

「保險服務輔助系統」的專利，建構結合多元服務模組，專注關鍵數位科技開展「數據匯流」、「虛實整合」與「優化體驗」三大構面，而為落實金融友善服務，此專利領先保險業已將服務對象擴及聽語障等弱勢金融消費者，於今年2月份首創推出「視訊手語翻譯服務」落地應用，以確保聽語障朋友能夠充分獲得平等、合理且便利的保險服務；同時體驗過服務的聽語障朋友，在事後的滿意度調查中均表達滿意此服務，且樂意推薦其他有保險服務需求的弱勢朋友等正面回饋。