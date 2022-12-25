汪小菲和大S前陣子因家務事鬧得滿城風雲，前婆婆張蘭趁機掌握流量密碼，最近靠著消費S家，直播銷售額高達2.5億人民幣（約11億台幣），原本已經沉寂一陣子，但今（25日）在直播間又開始砲轟，這次把苗頭對準S媽，直呼「採訪時後說我是瘋狗，她說輕了，我是藏獒。你到大陸來試試，我一口給你吞了，連骨頭渣子都不剩。」

先前汪小菲確診，因此抱病好幾天，母子倆從斷絕聯繫到直播連線留遺言，花招百出令人眼花撩亂，今（25日）張蘭依舊聽不進去汪小菲要她別胡說八道，再次開直播表示，表示S媽先前接受訪問，祝福汪小菲早日康復是在作戲，直嗆她（S媽）說話都有目的性。

張蘭不但學起S媽的語氣，更指出S媽罵她是瘋狗，她開始在直播間不認同自己是瘋狗，還將自己指定為「藏獒」，直呼「採訪時後說我是瘋狗，她說輕了，我是藏獒。你到大陸來試試，我一口給你吞了，連骨頭渣子都不剩。」不過，S媽在該專訪中並沒有提到張蘭是瘋狗，子虛無有言論讓網友們滿頭問號。

網友們也紛紛留言，「想當畜牲就早說」、「她不知道藏獒的智商很低嗎？」、「感覺炒作的有些過分了、「張蘭像做傳銷的，整天在直播間喊口號，我真的的覺得好low」、「小菲不是告訴她不要胡說八道了嗎？」，但有網友猜測，認為張蘭因為前兩天被禁播，而故意小題大作，再次拿S家炒作話題吸引點擊與流量。