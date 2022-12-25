她在國中二年級前完全沒學過中文，卻成功錄取台大電機系，獲全校師生祝福！新北市三重高中楊淑婷來自新住民單親家庭，雖在台灣出生，但因家境貧困，不到1歲就被送回越南，由娘家人撫養，直到國中二年級來台就學，也因此，她一個中文字都不會。

完全不懂中文，要怎麼跟他人溝通甚至學習？楊淑婷說，一開始只能用聽的，或揣摩對方手勢和語氣，努力了一年多終於學會中文，並考上理想中的志願三重高中。

她不諱言，就算現在中文已進步很多，仍有不足的地方需要加強。一路走來不是沒想過放棄，可是只要想到帶大她的越南阿公阿嬤，以及爸爸媽媽，就會打起精神，「努力讀書回饋給家人」。

根據《udn新聞網》報導，班導師魏瑜庭說，楊淑婷樂於分享，也從不因家境艱難自怨自艾；生計壓力反而促使她成為一個善於規劃時間、心性穩定的人。樂於幫助同學，還參加扶輪少年服務團，甚至利用假日到牛排店打工分攤家計，同時積極爭取獎學金。