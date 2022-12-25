今天進帳100袋血袋。（李京昇攝）

寒流來襲全台鬧血荒，據統計全台平均血液庫存僅剩3.2天。苗栗縣在地企業冠軍建材公司25日舉辦不一樣的耶誕節活動，除舉辦公益市集，也出動「冠軍號」捐血車，號召大家挽袖捐熱血，今天為血庫增添100袋血袋的庫存量。

根據全台各捐血中心A型、B型、O型、AB型皆處於「極缺、偏低」，全台平均血液庫存僅剩3.2天，冠軍建材希望秉持愛心與熱情回饋給需要溫暖的人，今天特別在尚順廣場舉辦「冠軍建材捐血傳愛、公益市集」，以及「冠軍號重新啟航儀式」，並邀請街頭藝人與7家社福團體共襄盛舉，在寒冷的耶誕佳節，給予需要幫助的人重新點燃生命希望。

冠軍建材指出，每年熱心參與捐血公益活動，捐贈新竹捐血中心的冠軍號捐血車至今，已邁向第14年，共已累積24萬袋熱血，今年更是捐贈212萬元升級冠軍號捐血車，冠軍號重新啟航持續募集更多熱血。

今天捐血活動雖然天冷但人情不冷，為血庫再進帳100袋熱血，讓民眾的愛心與熱血傳遞給需要的人，延續生命與幸福。

冠軍建材邀請長期支持的7家社福團體參與的公益市集，讓社團平日累積的成果能公開展現，現場吸引眾多人潮湧進，不但有歡樂的表演，還能在公益市集，挑選到自己喜愛的寶物，讓購物不單只是交易，更是公益與幸福的傳遞。

而冠軍建材也邀請同仁一同參與公益義賣，攜手做愛心，無私付出做善事最開心，將一日義賣所得，全數捐贈給當天參與的7個社福團體。

冠軍建材表示，未來持續投入各項社會關懷活動，傳遞愛與關懷，熱心公益不間斷，冠軍號捐血車持續為桃竹苗捐血人服務外，定期辦理捐血活動、培育社福團體專業技能，找到自己的一片天，也持續關懷偏鄉孩童的教育及早餐計劃及公共設施的改造，讓更多需要幫助的人得到真正需要的支援。