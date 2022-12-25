被封為「日文女神」的超人氣性感網紅長瀨昆妮，擁有甜美臉蛋與超兇猛的火辣身材，加上曾是直播主連千毅愛將，使她一炮而紅，IG吸引超過22萬人追蹤。而經常透過社交平台與粉絲互動的她，今（25）日稍早她特別曬出「大尺度福利照」歡度聖誕節，火辣的自拍照讓網友看了直噴鼻血。

長瀨昆妮稍早於個人IG上PO出「土味情話」，表示「今晚...讓我做你的聖誕大餐好嗎？！」一旁附上的照片中，只見她頭戴超可愛的麋鹿髮箍，身上只穿著一件紅色針織衫與具有聖誕節氣息的短襪，坐在床上對著鏡頭擺出超性感的姿勢。而長瀨昆妮的上衣裡疑似什麼都沒穿，只用一個裝飾鈕扣固定領口；下半身則是用蝴蝶結貼圖遮住重要部位避免走光，飽滿的南半球曲線與一雙白皙長腿因此一覽無遺。

長瀨昆妮還不忘加碼送出大尺度自拍近照，使原本就飽滿的上圍曲線顯得更加豐滿，加上她甜美的表情，電得網友直呼「妮妮不只是大餐也是甜點了」、「太辣了啦」、「我要吃妮妮老師這個聖誕大餐」、「我希望每餐都能有妳」、「慘了 心動了 老師好性感 很正」、「要掉出來了」、「好漂亮好美好辣性感，聖誕節快樂」。事實上，私底下的長瀨昆妮人美又心善，近日也與廠商一同做起了愛心公益，在寒冷的聖誕節禮為清寒家庭送出最溫暖的聖誕禮物，同樣獲得粉絲們的支持與讚賞。