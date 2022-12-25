隨著充滿節慶氛圍的12月正式來臨，聖誕節、跨年等活動接踵而至，相信許多單身者們開始嚮往發展一段穩定又充滿溫暖的戀愛關係，陪伴自己度過這個寒冷的冬天，而此現象正是俗稱的「抱抱季」（Cuddle Season）。根據交友軟體Tinder近期的使用者調查也發現，台灣有近8成（76％）的會員希望在使用社交軟體、與配對對象見面的過程中，能夠遇見讓自己心動的「對的人」，同時卻也有近半數（42％）的會員覺得「破冰」是自己尋覓愛情的路上最大的絆腳石。Tinder盤點5招有效破冰法，讓你巧妙避開可能讓人感到尷尬、或是「太油」的開場白，在展現自己真誠、真實、且有趣的一面時，能夠在配對對象心中留下良好的第一印象。

破冰大法1：別害怕展露自己脆弱的一面

跟第一次展開對話的人分享較私人的故事或想法一開始的確會讓人有些怯步，不過其實適當地展現自己真誠、脆弱的一面，有時候更能讓對方感到親近與真實，進而更有機會敞開心胸。因此，對於希望在交友軟體上發展出富有意義的關係的會員來說，大方分享最近發生的一件糗事、不為人知的影集與電影愛好，又或是在尋尋覓覓愛情的道路上你最真實的心聲，這樣坦然的態度或許正是在這個寒冷的季節讓兩人關係迅速升溫的關鍵！

破冰大法2：火花藏在細節裡，破冰從「精準」話題下手

如果想更深入了解你的配對對象，可以多花一些時間閱讀對方精心打造的個人檔案，並找出兩人都有機會「真正」產生共鳴的話題展開第一次對話。個人檔案中的Tinder「興趣標籤」就是一個理想的起始點，若對方在興趣標籤中加入「街頭小吃」或「美食之旅」，何不用「聽說每年的耶誕市集都有很多好吃的美食，你有去過嗎？」展開對話，讓對方感受到你真心的想了解他們。

破冰大法3：不要再問「你今天過的如何？」，主動出擊展現個人魅力

如果有不熟悉的人問你「嗨，你今天過得如何？」或「你現在在做什麼？」你是否也會不太確定如何回答，只能給非常模糊的禮貌性回應？與你真心想認識的配對對象開啟話題，不如主動出擊分享你最近發生的事或是正在關注的議題，讓你們有更實在的話題能聊起來，像是「超苦惱公司的聖誕交換禮物活動要買什麼，你有沒有收過覺得不錯的交換禮物可以推薦呢？」這樣既能分享你的生活近況與想法，又能創造輕鬆無壓的互動與火花！

破冰大法4：留點空間讓對方表現自己

破冰時候難免會想多說一點自己的故事，但是切記多留一點舞台給對方，讓他們可以感受到你真心想交流的態度！可以主動拋出開方式問題，像是「我最近愛上R＆B，你平常都聽什麼類型的音樂？」或是「一年之中我最愛的就是聖誕節了，你有計畫要怎麼度過了嗎？」主動關心對方近期的愛好或關注的主題，為你們的互動增添一點溫度，讓對方知道你不只是想找個人度過寒冬，而是希望能找到與自己興趣相投的另一半，以趕上充滿溫馨歡樂氣氛的各種節慶場合！

破冰大法5：如果你有自信，用一個意想不到的方式勾起興趣

如果想讓配對對象對自己印象深刻，也可以朝與眾不同的方向走，比如一張曾令自己哈哈大笑的梗圖、甚至一個簡單有趣的心理測驗，在繁忙的上班上課日常中，突如其來的幽默總能讓人暫時忘卻生活中的煩心事。