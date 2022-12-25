金門縣第8屆新任縣長陳福海上任公布首波人事布局，借重多位老面孔專才穩定新局。(于家麒攝)

金門縣第8屆新任縣長陳福海今（25）日上午走馬上任後，保密已久的首波「小內閣」人員名單也在稍早正式對外公布，異動之新任主官（管）計有7位，相關人事命令也於今日生效，其中不乏多位「老面孔」出任要職，縣府表示借重專才，以穩定新局為首要，後續再做微服調整。

稍早縣府公布的新團隊人事布局中，副縣長由擔任過教育處長，目前任職國立金門大學助理教授的李文良借調出任；縣府秘書長一職則由前臺南市政府秘書長謝世傑出任，2位縣長的左右手也在今日上午的縣長就職典禮中公開亮相，將全力輔佐陳福海推動縣務。

至於其他局、處長首長則包括民政處處長由陳世保出任、社會處處長由葉媚媚接任、工務處處長由黃儒新出任、原參議張瑞心接任觀光處處長、原工務處長許鴻志出任地政局局長。

除前開一級局處長外，原秘書長陳祥麟及地政局長王登緯調任縣府參議。原教育處副處長由原文化局副局長洪蘋萱調任、工務處副處長由原教育處副處長陳家輝調任、觀光處副處長由原簡任秘書董雲馨調任、金門縣文化局副局長由原觀光處副處長何佩舉調任。上開相關人事命令已於今（25）日生效。