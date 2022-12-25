紐約大都會豪擲12年3.15億美元（新台幣96.7億）網羅明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），現在又傳出交易可能生變。美媒ESPN報導，柯瑞亞的體檢報告出現狀況，大都會仍然傾向簽下他，但是預期會調整合約內容，可能減少長度、保障金額、設定出賽激勵獎金。

媒體報導的簽約新聞通常是在球員通過體檢之前，一般來說球員都可以順利通過體檢，但是柯瑞亞已經連續受到3支球隊質疑了！

先前舊金山巨人提出13年3.5億美元，最後看到柯瑞亞的體檢報告而臨時縮手，基於法規他們不能公開談論柯瑞亞的舊傷，巨人總裁只表示：「我們和經紀人波拉斯（Scott Boras）對於體檢報告有不同的解讀，我們祝福柯瑞亞好運。」

波拉斯接著找上柯瑞亞的前東家明尼蘇達雙城，獲得開價10年2.85億美元，但是雙城對於柯瑞亞的「神秘舊傷」極為關切，想要深入調查，當然也不可能再加價。柯瑞亞的陣營堅持他沒有問題，「目前他身上沒有任何醫療疑慮」，波拉斯還批評巨人隊「試圖以水晶球憑空推斷柯瑞亞未來的健康風險」。

《紐約郵報》認為柯瑞亞的「神秘舊傷」很可能是2014年他還在太空人高階1A的時候，右小腿受的傷（腓骨骨折與輕微韌帶受損），但他那時候年輕恢復力強，至今都不需要再接受治療。柯瑞亞後來雖沒有因為腿傷缺過陣，但對於三壘與游擊這種守備吃重的位置，未來10年恐怕難以完全排除腿傷復發的風險。