台中市議員鄭功進今天擔任正、副議長選舉主任監察員，與工作人員著防護衣拿票匭進入休息室讓確診議員張家銨投票。（張亦惠攝）

台中市議員張家銨日前確診，今天自行開車到市議會宣誓就職。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員張家銨23日快篩陽性確診，今天自行開車到市議會，在獨立空間休息室內宣誓就職並進行正、副議長投票，擔任主任監察員的議員鄭功進「全副武裝」入內監票。

張家銨今天上午穿著黑白條紋洋裝由消防局人員引導搭電梯、進入獨立空間，張家銨說，自己今早快篩已經是「一條線」陰性，不過仍遵守議會的防疫規定，很感謝議會工作人員及負責監票的鄭功進議員，「全副武裝」穿著全套防護服協助處理自己的選票，讓整場宣誓及正副議長投票能順利進行。

鄭功進穿著防護衣時表示，為讓典禮順利進行，初體驗穿著防護衣監票。