台中市議員張家銨23日快篩陽性確診，今天自行開車到市議會，在獨立空間休息室內宣誓就職並進行正、副議長投票，擔任主任監察員的議員鄭功進「全副武裝」入內監票。
張家銨今天上午穿著黑白條紋洋裝由消防局人員引導搭電梯、進入獨立空間，張家銨說，自己今早快篩已經是「一條線」陰性，不過仍遵守議會的防疫規定，很感謝議會工作人員及負責監票的鄭功進議員，「全副武裝」穿著全套防護服協助處理自己的選票，讓整場宣誓及正副議長投票能順利進行。
鄭功進穿著防護衣時表示，為讓典禮順利進行，初體驗穿著防護衣監票。
台中市議員張家銨23日快篩陽性確診，今天自行開車到市議會，在獨立空間休息室內宣誓就職並進行正、副議長投票，擔任主任監察員的議員鄭功進「全副武裝」入內監票。
張家銨今天上午穿著黑白條紋洋裝由消防局人員引導搭電梯、進入獨立空間，張家銨說，自己今早快篩已經是「一條線」陰性，不過仍遵守議會的防疫規定，很感謝議會工作人員及負責監票的鄭功進議員，「全副武裝」穿著全套防護服協助處理自己的選票，讓整場宣誓及正副議長投票能順利進行。
鄭功進穿著防護衣時表示，為讓典禮順利進行，初體驗穿著防護衣監票。
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