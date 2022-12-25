南投縣議會第20屆共37席議員，在議事廳宣誓就職 。（楊靜茹攝）

民眾黨籍南投縣議員簡千翔，在正副議長選舉都投票給自己。（楊靜茹攝）

民進黨有8席議員，正副議長選舉推蔡銘軒、陳玉鈴搭檔，只各拿下7票。（楊靜茹攝）

民進黨籍議員廖梓佑在正副議長選舉跑票，選擇投自己。（楊靜茹攝）

南投縣議會第20屆正副議長由何勝豐、潘一全順利連任 ，兩人宣誓就職。（楊靜茹攝）（楊靜茹攝）

南投縣議會第20屆正副議長選舉，由國民黨何勝豐、潘一全各以28票順利連任，民進黨推蔡銘軒、陳玉鈴搭檔，卻出現分裂危機，只各拿下7票，其中民進黨最資深議員廖梓佑在正副議長投票，都選擇投給自己，可能遭黨紀處分，廖梓佑批評：「事前沒有事先協調，感覺不受尊重，所以投自己。」

南投縣議員共37席（包含1席平地原住民、2席山地原住民），其中國民黨13席、民進黨8席、民眾黨1席，其餘15席無黨籍以泛藍占多數，國民黨推派正副議長何勝豐、潘一全繼續搭檔爭取連任，民進黨過去未推正副議長人選，這次黨團開會決議由縣黨部主委蔡銘軒、新科議員陳玉鈴搭檔參選。

選舉結果，何勝豐、潘一全獲28席議員支持順利連任，完成正副議長4連霸，民眾黨簡千翔投自己，民進黨8席，蔡銘軒、陳玉鈴卻各獲7票，民進黨籍議員廖梓佑跑票，選擇投自己，民進黨意外分裂引發關注。

廖梓佑強調，她是這屆民進黨最資深的議員，事前沒有事先協調好，感覺沒有受到尊重，所以投給自己。

民進黨對各縣市正副議長選舉相當重視，民進黨中評會曾說：「對於跑票、投自己、蓋錯票，最嚴重將祭出開除黨籍處分。」蔡銘軒面對廖梓佑跑票相當無奈，強調選前多次接洽，一直未獲廖梓佑正面回應，將依規定將她提交黨中央依黨紀處分。

行政院日前通過《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》與《組織犯罪防制修例》修正草案，俗稱「排黑條款」，將送立法院審查。對此何勝豐說，民主國家就是依法行事，就任將不分黨派合作繼續監督縣府，為百姓發聲；潘一全認為，排黑條款是民進黨九合一慘敗的招數，他多年前做錯事，也付出代價，難道現在不能「做好」。

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