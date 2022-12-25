台中一間成衣工廠的王姓老闆先前雇用輕度智能障礙的女員工小晴（化名），未料卻趁著機讓小晴看A片，2度性侵對方，直到小晴向社工傾吐，全案才曝光。案經上訴三審，最高法院依對心智缺陷者強制性交罪，判王男應執行有期徒刑8年。可上訴。

判決書指出，王男為台中某間成衣工廠老闆，雇用有輕度智能障礙、領有身心障礙的女員工小晴，但王男屢次透過職位身分性騷擾小晴；2018年某日晚間，王男開貨車載小晴上山，要求小晴播放A片逼迫口交，並強制性交1次得逞。

隔天，王男故技重施，以挑選衣服為由，要求小晴到工廠找他，不顧小晴表達拒絕，強行親吻、吸吮小晴的胸部，並把手伸進小晴的內褲觸摸下體，再次強制性交得逞，全案直到小晴不堪受侵犯，向社工傾訴，王男的獸行才終於曝光。

對此，王男辯稱，自己猶如小晴的父親，經常出面替小情處理遭其他男子性騷擾的事情，稱小晴喜歡到他家看電視，倘若他真的性侵小晴，那小晴隔天又怎會單獨前往工廠挑選衣服。

案經上訴三審，最高法院認為，王男與小晴為雇主與員工的關係，王男卻未能尊重被害人的身體自主權，明知被害人心智缺陷，還違反其意願做出性交行為，考量王男犯後否認犯行，未見悔意，迄今未與被害人達成和解的犯後態度等一切情狀，依對心智缺陷者強制性交罪，判應執行有期徒刑8年。可上訴。