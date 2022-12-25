民進黨副秘書長林飛帆日前在臉書發文，針對近日紛紛擾擾的台南市進行檢討，還點名涉及弊案的郭再欽應主動退黨。國民黨台北市議員徐巧芯認為，林飛帆此舉其實是在針對日前宣布參選民進黨主席的副總統賴清德，「他還是小英男孩，每個月9萬不是白領的」。

徐巧芯、媒體人黃暐瀚、媒體人黃揚明等人日前在網路節目《全民平評理》討論時事，其中林飛帆突然針對台南問題開砲，就讓徐忍不住說「你這麼久都不主持公道，現在才跳出來是什麼意思？」

徐巧芯認為，台南出身的林飛帆對台南議題發聲，加上抓的人如果全是台南人，會給一般人留下「台南又亂又黑、台南很糟糕」等印象，甚至會質疑台南是否從以前到現在都這樣，那台南市前市長賴清德會不會有責任？

「英系面臨的是，他可能接案連三，在2022年以後都還是敗選狀態，要怎麼切割這個狀態讓英系真的有療傷止痛的空間？」徐巧芯指出，民進黨先前在九合一大敗，接下來北市立委補選就算民進黨候選人吳怡農也敗選，全都跟賴清德無關，因為屆時他還沒上任，因此英系想到的招數就是要給賴清德難看。

徐巧芯解釋，賴清德要選黨主席，近日提到民進黨有黑金、黑道等問題，英系因此開始打台南，「說我們哪裡不是，那台南問題這麼大要不要辦？就看你賴清德敢不敢辦啊？看你賴清德怎麼辦嘛！你自己就是台南出身的，台南亂七八糟，賴清德說什麼也有3分責任吧！」

主持人平秀琳追問「林飛帆是要給賴清德難看？」徐巧芯則強調，「我覺得是要給賴清德難看，他只是一個比較隱晦的做法，他還是小英男孩，每個月9萬不是白領的」。