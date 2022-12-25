花蓮縣長徐榛蔚（中）今天宣誓就職典禮，儘管縣府小內閣暫無變動，徐仍期許各局處能與她攜手打造線上有溫度、線下有速度、政策有精準度的韌性花蓮。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚在九合一選舉中，以64.73％得票率順利連任，縣府25日舉辦宣誓就職典禮，徐從擔任監誓的衛福部長薛瑞元手中接下印信後，正式展開第2任縣長職務，儘管小內閣暫無變動，徐仍期許各局處能與她攜手打造線上有溫度、線下有速度、政策有精準度的韌性花蓮，讓花蓮持續向前邁進。

徐榛蔚宣示就職後發表感言時，先感謝花蓮鄉親在過去4年、1460個日子對縣府的肯定，及所有局處首長的努力，不過未來可能會遇到愈來愈多困境，尤其是天候變化與永續發展，對花蓮來說是危機也是轉機，因此這4年縣府會有更多責任，背負更多期待，「沒有人是局外人」，每個人都是局內人，縣府除積極導向淨零碳排，更會與鄉親攜手打造永續的美好城市。

徐榛蔚說，花蓮是台灣海岸線最長的城市，處於各類型天災最前線，面對氣候變遷的挑戰，必須保護每位鄉民、提升國土韌性，因此，縣府近年積極提升防救軟硬體，建置救援技能訓練基地，培力災難醫療隊，替花蓮這座城市交織綿密的韌性照護，她也承諾，未來4年會帶領縣府秉持「線上有速度、線下有溫度，政策訂定有更多的精準度」，將花蓮打造成韌性城市，要帶領花蓮往前邁進。

薛瑞元則是恭喜徐榛蔚高票當選連任縣長，他說，衛福部主管業務裡，長照是國家重要政策，而花蓮長照覆蓋率、服務比率等，都屬全國名列前茅，謝謝徐縣長過去對政策的支持，還有縣府團隊的努力。

他指出，過去4年，花蓮在徐榛蔚的帶領下，推動許多重要政策，如有機農業推動，讓農產品行銷全國；疫情期間，花蓮雖觀光受到影響，但現在國境解封，國旅市場興盛，可預期後疫情時代，花蓮可在徐與其團隊的帶領下，回復以前榮景，並相信未來4年，徐能在過去4年的經驗下，順利推動縣政，帶給縣民更多進步。

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