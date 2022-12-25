亞洲貨幣指數（ADXY）自11月初迄今反彈約5％，反映了亞洲貨幣在這一波美元廣泛走軟下，作勢反彈的力道。其中，日銀政策逆襲帶給日圓兌美元在近周內自137走升至132，另一貨幣為人民幣，隨著中國官方祭出一系列穩增長政策，兌美元匯率12月以來不僅升破7關口，且幾乎整個月都徘徊在6.9，兩種貨幣的表態最為關鍵。

環球銀行金融電信協會SWIFT最新公布的全球主要貨幣在貿易使用情形，2022年11月前五大及排序仍為美元、歐元、英鎊、日圓、人民幣。日圓和人民幣為唯二亞幣入列。但就使用占比來看，人民幣占比已明顯高於2020年同期，日圓占比則有感滑落，人民幣占比2.37％逼近日圓的2.54％，在國際貿易市場被使用愈見成長。

就短期來看，亞幣匯率前景仍受制於美元。瑞銀財富管理指出，11月初至今，美元指數（DXY）下跌8％左右，因此提振了亞洲貨幣表現。DXY下跌原因來自美國總體CPI月增上漲0.1％，遠低於市場預期的0.3％；同比增長降至7.1％，為去年12月以來的低點，從今年6月高點的9.1％顯著回落。隨著通脹壓力消退，投資者憧憬美國貨幣政策準備轉向。

不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能指出，聯準會最新點陣圖顯示，利率峰值預測中值升至5.1％左右，比9月時高出半個百分點。主席鮑爾也表明美聯儲仍有「一段路要走」。

陳得能據此指出，亞洲貨幣這一波反彈可能難以持續，有兩項原因：首先，一些波動較大的美國CPI組成部分容易出現月增回升；其次，美國勞動力市場仍然緊張，而這是聯準會一直關注的焦點。

瑞銀財富管理認為，亞幣匯率仍然面臨一些不利因素，譬如美元可能重拾漲勢，人民銀行寬鬆政策立場，以及中國出口前景疲弱，這些因素將令人民幣在未來幾個月面臨壓力，2023年3月匯率可能下探7.30。

「現階段做多人民幣，還為時過早」，陳得能分析，如果中國全面重新開放的路徑明確，將有助於支持人民幣，且中國經濟恢復增長趨勢，更會是亞洲貨幣走勢的關鍵，預計人民幣到2023年末有望回升至6.9左右。