女星郭書瑤（瑤瑤）2009年以「殺很大」廣告中性感可愛的形象爆紅，之後往戲劇圈發展的她，以電影《志氣》拿下金馬獎最佳新演員獎，2017年演出《通靈少女》知名度再度竄升，演技也備受肯定，而擁有好身材的她，今（25）日耶誕節也在社群上曬出充滿耶誕氣氛的一系列性感美照。

郭書瑤今（25）日貼出一系列她身穿白色低胸小可愛，搭配綠色格紋襯衫，時不時向鏡頭露出俏皮的表情，而其中一張她站在耶誕樹前，襯衫滑落露出她雪白香肩及超深事業線，水汪汪的無辜大眼看向鏡頭，看起來超撩人。

然而，她也在貼文中分享「喜歡聖誕節，喜歡這組照片，喜歡我經紀人的幽默聖誕插曲，平安夜聚餐要交換禮物嗎？過年都除舊佈新了，誰還要換二手禮物啊！！！你們說，這合理嗎？我的經紀人真的是可愛啦～」。

照片曝光後，許多粉絲紛紛留言祝她耶誕快樂，也大讚她超美「太可愛了吧XD這組照片好好看，聖誕快樂」、「越來越美」、「小露性感，太漂亮了」、「瑤的捲髮好漂亮喔！」、「最可愛的是瑤瑤」、「越來越成熟，也越來越美」、「哇！好性感」、「有夠正」。