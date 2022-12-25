台中霧峰區農會25日舉辦創會100周年慶典，盧秀燕特地於就職典禮後趕往祝賀，她說，未來她會持續推動農業建設與發展，與農會、農民攜手合作邁向新里程碑。（潘虹恩攝）

台中霧峰區農會慶百歲，25日舉辦創會100周年慶典，以「永續農業，生態霧峰」為主題規畫豐富系列活動慶祝。台中市長盧秀燕特地於就職典禮後趕往祝賀，她說，霧峰農會是全國最優秀、最有創意的農會之一，未來她會持續推動農業建設與發展，與農會、農民攜手合作邁向新里程碑。

台中霧峰農會25日規畫感恩茶會百年慶典、無肉市集、Fun遊體驗、花海藝術等豐富精彩節目。（潘虹恩攝）

盧秀燕頒發「益農利民」匾額給霧峰農會，霧峰農會總幹事黃景建說，農會未來會朝著永續和關愛大地的方向繼續打拚。（潘虹恩攝）

盧秀燕頒發「益農利民」匾額給霧峰農會，她說，霧峰農會總幹事黃景建是她的學弟，剛接手霧峰農會時，因為年輕又責任大常常睡不著，但經過黃景建的努力及農會同仁、農友的支持，如今霧峰農會每年盈餘近億元，變成全國最好的農會之一，黃景建也是她相當敬佩的人。

盧秀燕表示，霧峰農會同時是最有創意的農會之一，除了促進地方農業發展、服務在地農民外，更致力於農產業升值再進化，譬如推動「普利共好商城」、將古蹟活化再利用重新整修議蘆會館，透過組織協作與創新實踐，創造台灣農漁會產品的市場競爭優勢，展現亮點。

黃景建表示，今天慶祝農會100周年，感謝百年來所有一起努力的夥伴，雖然不一定有交集，但大家都為這塊土地、為農會奠定良好的基礎，過程中也曾經歷過風風雨雨，但一路走來、慢慢茁壯，非常感恩。

黃景建說，農會未來會繼續打拚，朝著永續和關愛大地的方向，讓霧峰成為農地都是友善耕作、環境受到保護的地方，希望產業能夠有進一步發展，同步結合觀光、文化，讓霧峰經濟更成長，大家更願意來霧峰玩、回到霧峰工作。

霧峰農會25日以「永續農業．生態霧峰、感恩大地、回饋社會」為活動主題，規畫感恩茶會百年慶典、無肉市集、Fun遊體驗、花海藝術等豐富精彩節目，也於會中頒獎給2015年配合農會推廣友善耕作，首批參與的先鋒部隊農民，因為他們的「先知先行」，使得農會有機、友善耕作面積達成100公頃的目標，從「百甲良田」邁向下個目標。