台北市長蔣萬安今天宣誓就職，但團隊首長卻未到位。副市長林奕華、研考會主委俞振華則預計2月上任，新任體育局長王泓翔預計1月6 日上任。衛生局長仍懸缺，目前由副局長陳正誠代理局長。議員狠酸，市政接軌會不會變成市政脫軌？

市府發言人羅旺哲表示，由於他們有原本的業務在身，將視目前的任務狀況，會盡快上任。

議員簡舒培批評，這些人到底是沒準備好，還是怕林奕華一個人太難看才改成2月就職，令人質疑，從1126選完至今，整個團隊籌備，該辭職、該請假的人也應該都要做好，為什麼蔣萬安如此辜負台北市民，這樣團隊籌組完全不及格且沒誠意。

簡舒培抨擊，再次凸顯國民黨因為勝選非常驕傲，認為自己選贏了可以當4年，「人沒找齊，你能拿我怎麼辦」這種傲慢態度。

議員苗博雅也批，在選舉過程中，就可以看出蔣萬安是個政策準備不足的候選人，當選後團隊無法到位，是意料之中。只是最重要的副市長竟懸缺，研考會主委是最重要府級政策PM（專案負責人），結果竟也懸缺，令人非常憂心，市政接軌會不會變成市政脫軌？

苗博雅指出，除了大巨蛋問題外，因為台北田徑場整修，台北市2023年會面臨沒有任何符合國內最高級別聯賽規格的足球場的困境，負責相關業務的體育局長遲遲不到位，這些爛攤子，誰負責解決？

王泓翔證實，自己將於1月6日上任，因為宜蘭新任處長還在最後確認，為了避免業務上有交接上的落差，他會在宜蘭多幫忙個一點時間，整個的業務穩定、順利完成相關交接之後，會過去台北市政府體育局報到，這個過度期間，也會持續跟北市府體育局團隊進行業務交接跟了解，兩邊都盡量處理、交接。

另外，蔣萬安希望大巨蛋1年完工啟用？王泓翔指出，相關政見落實跟推動，目前暫時先以蔣萬安辦公室對外的發言為主，有關的業務持續了解、交接，他就任之後會以蔣萬安政見去落實、最優先推動，會積極推動。