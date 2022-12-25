女星李蒨蓉2004年嫁給身價20億的CEO老公李德立，婚後育有2名兒子，小孩目前都在美國念書，近來夫妻倆到美國探視他們，一家四口順便四處旅遊，今(25日)李蒨蓉分享到猶他州9903呎(3千米)的高山滑雪，才第一天就高山症發作直嘆：「難過到很想在地上打滾」，上網得知威而剛能減緩痛苦，還笑喊：「我很想逼老公去買威而剛」。

李蒨蓉25日在臉書透露，她已在北海道滑雪多年，從未得過高山症，只覺得當地風雪很大、氣候寒冷，推測應該海拔很高，後來才得知北海道僅是因為緯度夠北，才會成為滑雪盛地，其實海拔僅有1千米。因此，這次滑雪來到3千米的美國猶他州高山，根本無法承受高山症的症狀，無奈直說：「頭痛欲裂、噁心想吐、天旋地轉、食欲不振，四個字，生不如死」。

李蒨蓉表示，她一下車就感受到異樣，之後大約過兩小時，高山症開始發作，她形容：「後腦勺彷彿被雷神錘猛敲！整夜輾轉難眠，躺在床上很不舒服，下床更不行！難過到很想在地上打滾」，她更說這種痛苦無法靠止痛藥解決，於是上網查詢卻為時已晚：「原來預防高山症的前置作業，必須要從好幾天前開始準備，(現在)只能靠吃威而鋼！」

李蒨蓉笑說，滑雪第一天分秒必爭，實在不想因為高山症而掃興，豈料，她詢問同團滑雪的男生：「誰有威而鋼？趕快拿出來！」，結果卻令她大失所望，不過，由於李蒨蓉坦言自己實在太難受了，甚至喊「很想逼老公去買威而剛」，好在同行友人提供她保健品，並不斷對窗外大口吸氣，才慢慢緩解不適的症狀。

貼文一出，網友紛紛提供她解決問題的意見，留言寫下：「去之前適應高度要事先吃」、「天氣冷高反感受會更強烈」、「要一直吃高糖份的巧克力跟高糖份食物」，還有網友笑稱，李蒨蓉沒能從男生們手上拿到威而鋼，有可能是他們不好意思承認，對此，李蒨蓉大笑回覆：「哈哈，我想也是，我只能說，現場的男士們偶包太重！以後這種事情我們女生來吧」。