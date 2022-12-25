王道銀行(2897)的「影響力專案」將消費者的存款專款專用，提供優惠貸款予經濟弱勢族群，自推出以來，除提供優惠貸款予公益合作機構聘僱的經濟弱勢員工及輔導個案外，去年亦擴大至全台持低收入戶、中低收入戶證明者；即日起，王道銀行更擴大貸款對象至持有特殊境遇家庭證明或扶養持政府核發之身心障礙證明者，只要符合上述條件並有固定收入者，皆可享申貸免手續費及貸款年利率減降2％的優惠，期能以金融資源支持更多需要幫助的經濟弱勢族群。

王道銀行為全台第一家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，長期致力於結合金融本業創造社會共好，2020年於全台首創推出影響力專案，提供消費者與王道銀行牌告利率相同的一年期「影響力存款」，並將該存款專款專用，只用於提供小額、低利率且免手續費的「影響力貸款」予經濟弱勢族群，幫助其因應生活緊急狀況所需，有效改善生活。

現今更擴大影響力貸款適用對象至全台持有特殊境遇家庭證明者、扶養持有政府核發身心障礙手冊或身心障礙證明親屬且所得符合申請資格者，只要符合上述條件並有固定收入，即可享有貸款年利率減降2％及免手續費的優惠，貸款金額最高新台幣10萬元，還款期限至多3年，線上即可完成申辦。

影響力存款為1年期專案定儲，年利率1.465％，與王道銀行一年期定儲牌告利率相同，卻擁有不一樣的用途。影響力存款只要新台幣1000元即可起存，存款上限為新台幣299萬9999元，採複利計息，到期一次給付。王道銀行期盼藉由影響力專案，讓消費者的存款也能成為行善的力量。