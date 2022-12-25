今天是民選地方公職人員的宣誓就職日，也是地方議會正、副議長全面改選的日子。內政部指出，選舉結果，在議長部分，民進黨籍4人、國民黨籍15人、無黨籍3人。

內政部表示，今新一屆直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長及區民代表等8類計3200多位民選地方公職人員當選人宣誓就職，並同時選出正、副議長。

內政部強調，本屆是近20年來，全體民選地方行政首長和民意代表當選人，首度在假日宣誓就職，是我國地方自治史上難得經驗，也更彰顯民選地方公職人員為民服務不分平假日的精神。

內政部表示，除村（里）長因不適用宣誓條例規定無須宣誓外，11月26日九合一選舉及12月18日嘉義市長重行選舉的當選人，均需在今日宣誓就職。為協助地方順利完成宣誓就職及交接，行政院及內政部等中央部會共派出44人至地方政府及議會執行直轄市長、縣（市）長及直轄市議員、縣（市）議員的監誓、監交工作，並向各位當選人傳達中央誠摯的恭賀與祝福，也期許各當選人自宣誓就職起，善盡職責為民眾福祉打拚。

內政部說明，今日除了是民選地方公職人員的宣誓就職日外，也是地方議會正、副議長全面改選的日子，至於選舉結果，在議長部分，民進黨籍4人，國民黨籍15人，無黨籍3人，男性17人，女性5人，新任7人，連任15人；副議長部分，民進黨籍2人，國民黨籍14人，親民黨籍1人，無黨籍5人，男性18人，女性4人，新任10人，連任12人。