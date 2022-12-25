新北市長侯友宜今日就職，他也簽署連任後第一份公文，內容除了局處首長派令，還有包括機要人員人員入駐市府，據悉侯友宜選舉辦公室人員，多數都將回到市府各局處，發揮各自專長。
對於新北未來，侯友宜上午強調，他做事不要考慮選票，他已提出2030新願景，透過三軸心、三微笑曲線，開發面積達2451公頃，帶動六大經濟產業鏈，還有捷運三環六線，讓新北成為安居城市，串起北台灣的發展，打造成為像東京、首爾、舊金山或洛杉磯等國際大都市，不只2030，還會規畫2050目標。
新北市長侯友宜今日就職，他也簽署連任後第一份公文，內容除了局處首長派令，還有包括機要人員人員入駐市府，據悉侯友宜選舉辦公室人員，多數都將回到市府各局處，發揮各自專長。
對於新北未來，侯友宜上午強調，他做事不要考慮選票，他已提出2030新願景，透過三軸心、三微笑曲線，開發面積達2451公頃，帶動六大經濟產業鏈，還有捷運三環六線，讓新北成為安居城市，串起北台灣的發展，打造成為像東京、首爾、舊金山或洛杉磯等國際大都市，不只2030，還會規畫2050目標。
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