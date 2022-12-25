國家文藝獎得主、紀錄片導演柯金源最新作品《海之岸》，結合影像和表演藝術，探討海岸變遷，這也是他首次和表演團體「人劇團」合作。（公視提供）

國家文藝獎得主、紀錄片導演柯金源最新作品《海之岸》，結合影像和表演藝術，探討海岸變遷，這也是他首次和表演團體「人劇團」合作，他表示，長期紀錄環境的變遷，許多議題的詮釋與社會溝通，需要根據閱聽人接收信息的習慣，以及媒體平台的特性進行調整，「這次嘗試用年輕世代的觀點與情感詮釋，在各處環境現場進行即興創作。」

從去年9月開始，柯金源與「人劇團」共創藝術家，進行為期一年的海岸環境田野觀察、體驗，共同完成了具有藝術美學與海岸變遷省思的《海之岸》，這也是柯金源首次與表演藝術工作者跨域合作的作品，以藝術的角度呈現台灣多處河口海岸的環境變遷。

人劇團團長蔡旻霓表示，在田野調查時，柯金源的導覽給了豐富的環境資訊，「讓我收穫很多，跨越合作很像潮間帶，需要互相溝通與聆聽。」人劇團團員方駿圍也透過這一年的拍攝，重新梳理自己的價值觀，他表示，「導演和製作團隊在記錄台灣環境辛苦的一面，卻沒有聽到團隊抱怨辛苦。沒有他們的努力，我不會知道台灣有一片美麗的灘地，也不會了解台灣的美麗。」

柯金源表示，有次拍攝時遇到東北季風來襲，「溫度很低，但是表演藝術者還是用意志力和熱情來完成拍攝，我們希望透過這部作品，在不同媒體平台上，讓更多人重視環境議題。」

值得一提的是，片中也邀請四位音樂創作者，為不同的海岸情境進行音樂創作，包括「農村武裝青年」阿達的台語唱唸、俐君的大提琴創作、原住民音樂家丹耐夫正若的多種自製樂器吹奏，而片尾則由年輕音樂創作者桃子，延續現場的大提琴演奏，讓紀錄片飽滿的情緒，有一個撫慰沈靜的總結。