國防部今（25）日指出，下半年晉任陳文星、萬文卓、陳育琳等中將8員、少將20員，明26日將舉行陸海空軍晉任將官勗勉典禮，並請蔡英文總統親臨訓勉以鼓舞軍心士氣；其中，陳育琳成為國軍首位女性中將。

陳育琳是國軍首名女中將，她也曾是國軍第一位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一位軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一位政戰學院女性院長，及第一位政戰局女性副局長。

國防部表示，國軍111年下半年晉任中將人員計陳文星、萬文卓、劉沛智、蔡建松、簡華慶、陳育琳、郭治國及馬群超等8員，晉任少將人員計熊勝榮、李錦鑫、翁孫維新、王文宏、陳俊良、陳大慶、陳保坐、廖德聖、吳長風、許政輝、姚盛龍、李泰平、王信為、林彰良、陳舜如、劉岱瑞、魏中興、陳明峯、王田耀宗及江元琦等20員，合計28員。

國防部指出，為示崇榮，謹訂於12月26日上午9時30分，於國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，恭請總統親臨訓勉，以鼓舞軍心士氣。