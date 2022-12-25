薩泰爾娛樂日前宣布，經典現場喜劇《炎上 BURN》系列第二季主題為《炎上 王世堅》，更在22日預告，過去多次與台北市議員王世堅在議會激烈交鋒的台北市前市長柯文哲確定會參加，引發話題。對此，王世堅今（25）日被記者問到相關問題時，除表示嚇了一跳，也驚呼「我想他一定會來整我。」

王世堅今參加議員就職典禮時，被問到「會覺得柯文哲也來參加（《炎上》）是要蹭聲量嗎？」時，他先是愣了幾秒，隨後回問「他要參加嗎？」在得到確定的答案後面露尷尬地說，柯文哲現在卸任，可以罵議員了，「人在江湖，遲早要還的。」

而是會乖乖被炎上，還是會反擊？王世堅表示現在節目找了柯文哲一起來炎上他，情況可能會比較慘一點，但還是會勇敢面對，而現在柯卸任了，自己也會平和地安慰他一下。

另外，有媒體提到，柯文哲會騎王世堅送的腳踏車上班，他則面帶驚訝地說「他還記得那部腳踏車？」王指出，那輛腳踏車是量很方便的小折，自己當初在車上寫了很多警語，希望柯能看進去。