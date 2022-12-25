聖誕節適逢周末，不少人計畫吃頓耶誕大餐應景過節，餐飲業者也推出期間限定聖誕大餐與點心，陪民眾用應景美食歡度聖誕。JR東日本大飯店台北館內的自助餐百匯Brilliant鉑麗安全日餐廳，推出館內消費，每人加贈一品料理「波士頓龍蝦佐檸檬奶油醬」一份。位在台北松江南京商圈的「老爺小花園」，則推出期間限定聖誕大餐，共8款海陸精緻美饌，每人1488元加1成。還沒規劃好聖誕大餐的人可以把握機會吃一波。

JR東日本大飯店台北大廳酒吧月台町12月份提供聖誕主題雙人下午茶，共有15道鹹甜點及飲品。(JR東日本大飯店台北提供)

JR東日本大飯店台北由日籍總主廚芦浦隆二領軍的廚師團隊於飯店各餐廳推出一系列的繽紛聖誕節美食，陪伴民眾歡慶聖誕月。館內的自助餐百匯Brilliant鉑麗安全日餐廳12月提供期間限定的聖誕節主題自助餐點，包含經典菜色「英式烤牛肉」，選用美國冷藏Choice沙朗牛肉，低溫烹調6小時，搭配新鮮時蔬與特製紅酒醬汁，香氣迷人，入口軟嫩；除了烤牛肉，還提供肉質鮮甜軟嫩的「香草風味羊肋排」和義大利傳統聖誕美食「義大利餃子佐奶油蘑菇醬」、「威靈頓鮭魚」、「西班牙海鮮飯」、「橫手炒麵」與「豬肉蓋飯」等多道節慶佳餚，以及「德式聖誕蛋糕」與「聖誕樹幹蛋糕」等聖誕專屬甜點，讓賓客除了平日豐富的海陸餐點，還可以享用獨具特色的繽紛聖誕節美食。即日起至12月31日，業者推出到Brilliant鉑麗安全日餐廳消費，每人加贈特「波士頓龍蝦佐檸檬奶油醬」一份，優惠不含6歲以下嬰幼兒。

月台町大廳酒吧於12月期間也推出繽紛的聖誕雙人下午茶，有裝飾上馴鹿鹿角造型的布朗尼蛋糕、製作成聖誕老公公帽子的紅莓荔枝慕斯，以蘋果與洋梨製作的聖誕彩球，更有鴨肝慕斯和蔓越莓凍佐香料麵包、焗烤布里歐、水牛城辣雞翅佐奶油乳酪醬等約15道鹹、甜點，搭配咖啡或茶飲，高顏值的精緻下午茶，在冷冷的耶誕節，也是陪伴民眾過節的好選擇。

「冰花森林」以冰雪紛飛覆蓋聖誕樹為構想，外層的迷迭香與杏仁香草慕斯搭配黑巧克力蛋糕，每個售價600元。(JR東日本大飯店台北提供)

JR東日本大飯店台北「品頌坊」烘焙坊聖誕節推出多款濃厚節慶感的聖誕節甜點。(JR東日本大飯店台北提供)

品頌坊烘焙坊則推出多款濃厚節慶感的聖誕節甜點，像是「冰花森林」以冰雪紛飛覆蓋聖誕樹為構想，簡約潔白的蛋糕體非常搶眼，外層的迷迭香與杏仁香草慕斯，完美融合森林莓果內餡，特別搭配黑巧克力蛋糕，口感扎實香濃又可口，令人一吃難忘。另一款使用檸檬蛋糕與茉莉花紅寶石製成的「歡樂雪橇」，搭配以青森蘋果製成的內餡，陣陣的茉莉花香在口中散發，結合青森蘋果的酸甜清脆，讓蛋糕整體不僅綿密更富有清爽口感。

「老爺小花園」繽紛燈飾及璀璨聖誕燈樹，為伊通公園週邊點亮節日儀式感，增添歡樂聖誕氣息。(老爺小花園提供)

「老爺小花園」聖誕套餐共8道佳餚，照片為主菜美國PRIME肋眼上蓋牛排。 (老爺小花園提供)

位於台北松江南京商圈，供應義式風格料理與麵包甜點的複合式餐廳「royal petite garden老爺小花園」迎接聖誕佳節，特別在12月23至25日一連三天推出聖誕限定套餐，包含冷熱開胃菜、湯品、沙拉、主菜、麵食、甜點、飲料共8道料理，主菜提供「美國PRIME肋眼上蓋牛排」、「海陸雙拼」（黑龍鱈魚、雞腿排)）、「葛瑪蘭戰斧豬排」三選一，匯集海陸精選食材，每人1488元加1成。

聖誕甜點「東方美人」樹幹蛋糕，融合東方美人茶香慕斯，粉嫩色澤超誘人。(老爺小花園提供)

此外，「老爺小花園」還可買到義大利聖誕節必吃的傳統果乾麵包「潘娜朵妮 」、法國阿爾薩斯地區及德國南部傳統聖誕點心「咕咕霍夫 」、聖誕餐桌不可缺少的「東方美人」樹幹蛋糕等，讓民眾用應景美食過聖誕。