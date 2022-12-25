國家文藝獎得主錢南章最新作品《第九號交響曲》，以文學經典《紅樓夢》為主題，將由指揮家鄭立彬帶領台北愛樂合唱團、國家交響樂團，以及女高音陳美玲、男中音李增銘擔任首演，此外，這也是錢南章的封筆之作。

錢南章表示他在構思《第九號交響曲》時剛好收到台北愛樂文教基金會委託，使他決定要創作有別於傳統交響曲，而是一部以合唱為核心的交響作品，因此除了第一樂章〈序曲〉外，其他五個樂章皆以人聲為主軸，更烘托出《紅樓夢》生動鮮明的劇情與細膩的人物情感。

現年75歲的作曲家錢南章，數十年創作生涯中為台灣音樂寶庫貢獻近百首樂曲，有生之年再挑戰第九部大型交響曲，以曹雪芹跨時代巨作《紅樓夢》為藍本創作出融合傳統、當代文學及戲劇元素的《第九號交響曲》，偕同他的妻子、傳藝金曲獎最佳作詞人賴美貞編詞，全曲分為〈序曲〉、〈石頭記〉、〈葬花吟〉、〈大出殯〉、〈劉姥姥〉及〈紅樓夢〉共六個樂章，精華呈現劇中寓意深遠的人生故事。錢南章也表示，這是他人生最後一部作品，未來將封筆不再創作。

〈序曲〉之後，第二樂章為〈石頭記〉開始，以混聲合唱加入，揭示貫穿《紅樓夢》主線的那顆石頭；第三樂章〈葬花吟〉由女高音獨唱絕美歌詞，唱出黛玉葬花象徵的人生起落；第四樂章合唱送葬進行曲〈大出殯〉，從書中僭越禮俗的出殯場景隱喻人性醜陋的一面，也有生老病死的意味；第五樂章轉到書中喜劇人物〈劉姥姥〉視角，安排男中音反串，喜感厚實的聲音道出大宅門內許多外人不知的故事；最後第六樂章大合唱〈紅樓夢〉作為總結。

錢南章表示，劉姥姥是他最喜歡的角色，第五樂章為生動呈現她的滑稽逗趣，效法傳統戲曲加入男性反串及戲劇歌舞元素，而第六樂章〈紅樓夢〉結尾也加入充滿喜慶氛圍的「跳加官」，為大家送上平安祝福，並為全作畫下完美句點。此次也特別邀來動作指導謝杰樺、戲劇指導薛祖杰，以及劇場服裝設計林恒正合作。

演出將於12月26日在台北國家音樂廳登場，現場將有中英文字幕。