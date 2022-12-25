現場吸引1500名民眾共襄盛舉。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運公司將報名費10萬元捐贈給創世基金會。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運公司今日耶誕節於橋頭糖廠站，舉辦「2022高雄捷運蜜柑站長耶誕路跑」活動，也是超高人氣自有IP角色「蜜柑站長」首次主題式公益路跑，除一般路跑組之外，還有首創的寵物組賽跑，能跟自家心愛寵物一起跑步，吸引1500名民眾參加。高捷公司表示，將報名費共10萬元捐贈給創世基金會，為社會貢獻心力。

近日寒流陣陣，高捷公司為推廣公益，寒冬送暖，結合大眾運輸、運動與觀光三大元素，在耶誕節推出「2022高雄捷運蜜柑站長耶誕路跑」，於清晨7時許於橋頭糖廠站開跑，雖路跑7時才開始，但許多民眾不畏僅8度的低溫，都前來現場準備熱身。

高捷公司表示，此次路跑是高捷首次以自有IP角色「蜜柑站長」舉行主題式公益路跑，活動規畫2公里寵物組、4公里歡樂組、10公里路跑組等三個組別，其中，最特別的是寵物組，民眾能帶著心愛的寵物前來一同路跑，現場有民眾帶著小兔子、小烏龜外，還有人騎馬前來參加，頓時成為另一奇觀。

而今日的目光焦點，還是在高捷的人氣貓站長蜜柑身上，中午開始舉辦蜜柑站長值勤見面會，蜜柑站長在服務台認真值勤的模樣，雖然是從頭睡到尾，但是仍吸引路跑完畢的粉絲，大排長龍的圍觀拍照，蜜柑站長還有自己的專屬IG(＠krtcmikan)，粉絲人數已達4.3萬，堪稱台灣最具代表性的小小網紅貓站長無誤。

當路跑結束後，高捷還有準備「氣墊遊樂園」，令現場親子玩的不亦樂乎，據現場家長表示，他們一家很早來到遊樂園遊玩，而小朋友光是「氣墊海盜船」就玩了8次，仍覺得不過癮，家長無奈表示，因為遊樂園太好玩「時間都耗在排隊上」。

高捷公司董事長楊岳崑表示，近年高捷公司積極求新求變，除了運輸本業不打折扣，並跨足動漫及文創產業多元化經營，目前自有IP角色例如蜜柑站長與輕軌少女隊等，都深受民眾喜愛，尤其近期龍貓隧道爆紅，行駛其中的蜜瑪號，更是吸引全台粉絲特地來高雄追車觀光。

高捷公司表示，未來也會持續重視ESG永續經營，也讓蜜柑站長除了賣萌療癒人心之外，此次路跑報名費10萬元全數捐贈給創世基金會，共同為社會公益貢獻心力。