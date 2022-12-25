寒流來襲，氣溫直直落，周末台南沿海一帶入夜後，低溫下探10度以下，漁民趕著捕撈凍昏或凍死的虱目魚，讓盤商收購拿到市場賣，不過有時一下子量太大，只能排隊等待交貨，漁民說，這次不像過去的霸王級寒流，白天仍有10至20度的高溫，只有零星的虱目魚「陣亡」，若及時打撈出售，損失應該都不大。

近年虱目魚池邊價有如雲霄飛車，前年曾滑落每台斤不到30元，不過今年在飼料上漲，以及放養面積縮減之下，每台斤突破至75元，即使到了盛產期，池邊價每台斤也有55元上下，高於去年40多元。由於台南沿海去年寒害發生率少，許多養殖漁民今年決定拚一下越冬養殖，但擔心整池會全軍覆沒，大多會少量放養。

學甲鼎農村試驗教育基地村長陳胤丰說，他父親在北門養殖虱目魚和吳郭魚，但這兩種魚類的低溫耐受性低，這周趁著魚被凍斃前，家人忙著打撈，不過最近許多漁民也在搶收，有時無法如期交貨，就得自己想辦法，趕快找通路賣出去，目前寒害造成的損失不大，預估都能打平成本。

北門劉姓養殖業者說，這幾天寒流報到，讓越冬池虱目魚難逃低溫紛紛凍昏，雖然天氣很冷，白天太陽還是有露臉，溫度逐漸回升，因此「陣亡」的虱目魚為數不多，僅零星而已，且如果及時捕撈上岸的話，多少可以賣一些錢，若無法銷出去，也可曬成鹹魚干，並沒有太大的損失，但魚類可能有遲發性寒害發生，不能大意。