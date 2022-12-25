動不動就流眼油或是眼屎變多，讓人不堪其擾，對此，具有中西醫專科的眼科醫師林名育表示，要想改善上述症狀，需要先了解背後成因，例如因為老化導致腎虧等。此外，他也針對體質燥熱或是虛寒者提出個別建議及調理方式。

林名育在臉書粉專PO文指出，坊間傳聞眼屎多、常流眼油，讓人無時無刻難受得想揉眼睛，是因為生理機能退化，造成腎氣不足所導致，然而在此之前應該要先了解這些症狀是如何產生的。首先，這類眼睛分泌物主要是由眼表老廢的上皮細胞和空氣灰塵、細菌、淚腺以及瞼板腺分泌的淚液、黏液混合而成。

一般而言，人體的眼屎、眼油多為透明、乳白色；若是色澤變深、數量變多，或是在無外在刺激下，流眼油頻率加劇，則需慎防可能是身體發出的健康警訊，建議積極就醫，尋求專業醫師協助進一步診斷、治療較有保障。

至於外界盛傳眼部分泌物過多，跟腎虧、敗腎脫不了關係，林名育直言並不盡然，雖然銀髮族腎氣衰退確實會增加眼油或是眼部分泌物產生，但是舉凡感染、體內熱氣、火氣過於旺盛，或是體質太過虛寒，也都可能導致眼屎變多、色澤變深、老是淚眼汪汪等症狀發生。

林名育表示，站在中醫角度，想要改善眼屎多、常流眼油，首要關鍵在於了解自身症狀為何，除了因老化導致腎氣衰退之外，他也針對臨床上容易出現上述眼部不適的燥熱、虛寒2類體質者，提出改善和調理方式：

▍燥熱體質者

容易出現眼睛乾澀、發癢，且眼部分泌物濃稠、色澤偏黃的狀況，同時伴隨煩躁、口乾、口臭、失眠等不適。推薦喝決明子茶和菊花茶，有助改善。

●決明子茶

材料：決明子1茶匙、熱水500C.C.，以滾水沖泡，放溫後即可飲用。

作用：決明子味甘苦鹹、性微寒，適度沖泡飲用，有利降肝火、發揮清肝明目之效。

禁忌：有腹瀉症狀者不宜飲用。

●菊花茶

材料：乾燥白菊花8小朵、熱水500C.C.，以滾水沖泡，放溫後即可飲用。

作用：菊花，味甘苦、性微寒，有疏散風熱、平肝明目之用。

禁忌：正值感冒、喉嚨痛期間，以及脾胃虛寒、有腹瀉問題時不宜飲用。

▍虛寒體質者

經常感覺視線模糊不清、視物不明，且容易手腳冰冷、腹瀉。推薦喝薑母茶，有助改善。

●薑母茶

材料：先煮滾200c.c.開水，再放入3錢薑母，並依個人口味添加少許黑糖，續煮3至5分鐘即可。

作用：薑母味辛、苦，且性溫，歸脾、肝經。適度食用能促進血液循環、發汗解表。

禁忌：手掌心及腳掌心容易發熱，常感口乾、皮膚較乾、經常便祕等燥熱、陰虛火旺體質者不宜。

最後，林名育提醒，想要避免上述眼部問題發生，除了對症調理外，日常生活飲食需清淡，少吃辛辣、油炸等刺激性食物；作息方面要睡眠充足、不熬夜；此外，使用電腦、手機、平板等電子產品要有所節制，這才是保護靈魂之窗的不二法門。