國三北向後龍段9車連環撞 塞成紫爆回堵4公里 15:482022/12/25 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號北向後龍段25日下午發生9車追撞。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號北向123.3公里、後龍段，今（25日）下午2時許發生9輛小客車追撞事故，根據高公局消息指出，事故佔用內側2線道，回堵4K，車流成紫爆，警消獲報後已趕往現場，詳細事故原因仍待後續釐清。 金門3車連環撞 女子家門外50公尺撞車 翻轉甩尾波及1車 國3通霄段聯結車疑爆胎失控翻覆 全線一度封閉 2023年後龍鎮元旦升旗典禮 邀民眾廣場舞跳起來 #後龍 #國三 #國道三號 #即時路況 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊老婦蹲地倒水 駕駛開入停車場「碰」一聲撞死人 15:102022/12/18 社會 淡水機車騎士過彎不慎自摔 閃避不及釀連環車禍 20:462022/12/19 社會 汐止轎車自撞波及8車 肇事駕駛送醫急救不治 17:312022/12/21 社會 高雄港驚傳車禍 機車與堆高機擦撞 騎士倒地四肢多處挫傷 19:302022/12/20 社會 特聘靜宜大學等4所大學 苗栗縣續修後龍鎮志20日發行 13:522022/12/20 寶島 台中港區「這條路」車禍頻傳 議員爭取替代道路促改善 17:362022/12/22 生活 高雄小貨車突失控撞路邊車 肇事駕駛恍神受傷 16:422022/12/21 社會 妹車禍急診 他一接電話「糖爹也走了」 網怒：別幫倒忙 19:482022/12/21 生活 清晨國1南下雲林段「大貨車翻覆」全車道封閉 06:452022/12/21 社會 百萬網紅開奧迪遭撞反挨轟 還原車禍過程白眼反擊：關你屁事 13:402022/12/21 娛樂 吳怡農跑行程遇騎士車禍跪地看顧 網發現1點：很奇怪 20:562022/12/22 政治 跑行程遇車禍跪地關心傷者 吳怡農親自還原現場 19:572022/12/22 政治 大貨車擦撞國三工程車吊籃釀2傷 1工人「4米高摔落」 08:552022/12/20 社會 國3大甲段車禍！大貨車「撞破邊坡」卡住 駕駛受傷送醫 18:422022/12/21 社會 大元出車禍 鼓鼓1招貼心安撫 04:102022/12/23 娛樂新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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