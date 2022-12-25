國道三號北向123.3公里、後龍段，今（25日）下午2時許發生9輛小客車追撞事故，根據高公局消息指出，事故佔用內側2線道，回堵4K，車流成紫爆，警消獲報後已趕往現場，詳細事故原因仍待後續釐清。

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國3通霄段聯結車疑爆胎失控翻覆 全線一度封閉
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