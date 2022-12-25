針對國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇延役核二、核三廠政見，民進黨候選人吳怡農25日批評，該政見空洞、缺乏可行性，更直言提政見不是聖誕節許願。王鴻薇則批評，蔡英文總統承諾2025年綠電達20％已經跳票，喊話吳怡農表態，不要裝聾作啞。

面對侯友宜昨要求中央拿出方法處理核廢料，吳怡農今日上午表示，此事凸顯王鴻薇核二、核三廠延役政見空洞、缺乏可行性，「候選人提出政策、政見，並不是聖誕節在許願」。

吳怡農認為，候選人必須提出有用、可行的方案，對手卻只講出「核二核三廠延役」6個字之外，沒有說明如何延役，也沒有解決侯友宜最大的顧慮，也就是核廢料的處理。

對此，王鴻薇在參加崇實區民活動中心舉辦的「與頭家開講」前回應，她一直認為延役核二、核三廠是重要議題，現在台灣面臨能源危機及非常嚴重的缺電問題，難道吳怡農仍要不理不睬？

王鴻薇提到，蔡英文曾宣示2025年綠電比例達20％，現在看起來是大跳票，難道吳怡農也要裝聾作啞、不理不睬嗎？更何況，蔡英文面對前中研院院長李遠哲追問能源議題，竟說出2024不干她的事，吳怡農又如何看待蔡英文這樣不負責任的態度？

她強調，吳怡農既然是立委候選人，應該把眼光放遠、放大，看看國際都如何解決能源危機，現在日本與韓國都希望核電廠延役，為何吳的目光卻如此小，總說些枝微末節的問題？