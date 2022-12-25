花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在縣內開辦首座精神障礙者協作模式服務據點「慈馨會所」，盼透過會所運作，增加精神康復者社會參與，促進生活自立。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣身障人口占全縣總人口8.2％，約2.6萬人，其中慢性精神病患者佔身心障礙人口12.7％，約3363人，經縣府向中央爭取經費，成功在縣內開辦首座精神障礙者協作模式服務據點「慈馨會所」，委由慈濟基金會承辦，盼透過會所運作，增加精神康復者社會參與，促進生活自立。

社會處指出，對於精神康復者的照顧服務，原以醫療及機構式為優先考量，但部分社區民眾對其仍有刻板印象，如污名化、依賴、孤立感等，使得他們在社區生活難以取得適切服務，且現行的身心障礙者社區式服務，如小作所、日間照顧、家庭托顧等，對精神康復者來說較缺乏彈性，導致他們對於服務使用的意願偏低。

因此，縣府向中央爭取經費，並與慈濟基金會合作，向台糖公司花東區處承租位在吉安鄉北昌村建國路一段的空間，成立精神障礙者協作模式服務據點「慈馨會所」，日前揭牌啟用，盼透過會所運作，增加精神康復者社會參與，提高使用社區式服務的意願，並在過程中與同儕及工作人員發展夥伴關係，促進生活自立的能力。

社會處長陳加富表示，精神障礙者協作模式服務據點是社會安全網計畫重點工作項目之一，服務模式參考美國會所（Club house），有別於以往的「照顧」思維，而是提供場所互動，提升人際關係及自我價值。該會所將重視每位參與會員，讓他們共同決定工作日的運作，並將核心工作分為行政文書組、餐飲組及活動組等，讓他們從中找到自己合適的位置。

慈濟基金會表示，期盼「慈馨會所」的成立能讓精神康復者獲得更好的環境及服務，藉此鼓勵他們走出家門重返社會，重建自我概念與信心，提升整體生活品質。會所開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，申請資格為具情緒困擾並經醫療院所診斷證明者、設籍或居住於花蓮縣且領有精神疾病類型身心障礙證明，或重大傷病卡者，如欲免費參與活動，可電洽（03）826－6779＊419。