111學年HBL高中籃球甲級聯賽，南山高中、普門中學的對抗，決定誰能直接晉級8強、誰落入外卡賽，兩隊激戰40分鐘，普門克服雙位數落後，在第4節將分數追上，最終5.8秒高二前鋒林湘凌積極要球，強攻籃下取分，幫助普門59比58險勝。

普門教練李宜瑄透露，為了12強預賽全隊在飲食上嚴格控制，不能吃泡麵、麵食、炸物及喝飲料，球員打出漂亮的一仗，搶下分組最後一張直接晉級8強的門票，賽後她也開心宣布「解禁」，球員們都相當開心。

對於最後一波進攻，李宜瑄表示就是場上球員卡好位子，不管最後球發進來誰拿到球，一定要強勢進攻籃下、努力放進，很開心球員做到了，也給她一份難忘的耶誕節禮物，投進致勝分的林湘凌則說，自己在球隊落後雙位數時追分方式不對，很感謝包括成家諄、陳妤瑩、丁羽等隊友幫忙追分，她一定要投進足以助隊有勝利機會的分數。

此役普門林湘凌進帳14分，陳妤瑩13分；南山張家瑄27分、15籃板，劉芳瑜、葉侑璇各12、11分。

因為攸關直接晉級，這場比賽雙方啦啦隊和板凳席都大聲聲援場上球員，氣氛相當熱鬧，開賽南山打出61比1攻勢，不過普門也很快作出反擊、將分數追上，兩隊期間也因為求勝心切，有幾波攻勢打得節奏較亂，中場休息前原本24比28落後的南山，藉著一波11比2攻勢，以35比30領先進入下半場。

第3節南山曾將分差擴大到雙位數，第4節一開始普門連得9分追到46比51只剩5分差距，逼得南山喊暫停重新部署，回來後南山先24秒進攻違例，普門丁羽三分打，讓雙方分叉只剩兩分，隨後南山加強防守，先降低普門投籃命中率，該節剩5分51秒南山葉侑璇三分命中，終於結束普門一波12比0猛攻，並持續穩住領先地位。

比賽越接近結束，雙方身體對抗更加激烈，普門在李宜庭、陳妤瑩接連三分命中後，在第4節只剩17.8秒時助隊追到57比58只剩1分落後，倒數16.6秒南山張家瑄兩罰不進，隨後普門兩波攻勢，在僅剩5.8秒普門林湘凌籃下放進關鍵超前兩分，最終普門59比58氣走南山，順利取得A組第3搭上直接晉級8強的列車，南山則要去拚外卡賽。

稍早兩支不敗隊伍較量，北一女中81比59擊敗永仁高中，北一女中在預賽的分組賽以5戰全勝、以A組第1之姿晉級8，4勝1敗的永仁分組第2出線，HBL女子組8強準決賽明年2月12到19日在新北板橋體育館及新莊體育館進行。