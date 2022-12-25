新北市海洋資源復育園區近期開放海洋教育導覽行程，民眾透過網路預約後，可近距離觀賞冬季限定的九孔鮑寶寶。（新北市漁業處提供）

東北季風吹拂東北角，隨著氣溫驟降，九孔鮑也正值繁殖期，新北市漁業處每年11月會挑選飼養超過2年、性腺飽滿且體形大的九孔鮑進行種苗繁殖，九孔鮑經過培育人員照顧下，目前已成長至0.5公分大小，新北市海洋資源復育園區近期也開放海洋教育導覽行程，民眾透過網路預約後，可近距離觀賞冬季限定的九孔鮑寶寶。

新北市漁業處指出，海洋資源復育園區每年都會進行九孔鮑種苗繁殖和流放工作，為了維持放流種苗的遺傳多樣性，園區蓄養了千顆原生種九孔鮑種貝，保證足量的九孔鮑繁殖。國立台灣海洋大學水產養殖系助教徐德華表示，園區會挑出性腺飽滿、體形大公貝的個體，與母貝配種，最大程度兼顧遺傳多樣性，提升種苗的成長速度。

徐德華說，培育人員殖九孔鮑相當辛苦，需要挑選天氣晴朗、接近傍晚的時刻進行，還須從多種貝挑選出適合的公貝和母貝，利用加溫棒調控繁殖箱內的海水溫度，經過3至4小時的加溫，讓九孔鮑噴精和排卵，人員收集好精卵後，再依據固定比例，進行人工授精，還要用顯微鏡確認受精卵發育狀況，並移至育苗池照料。

九孔鮑孵化後會先在水中懸浮2到5天，之後附著在育苗池的懸吊塑膠浪板上，目前九孔鮑寶寶都已成長至0.5公分大小，並以微細藻類為食，待明年2月中旬，工作人員會將九孔鮑寶寶安排至育成池底層，讓他們躲藏在遮蔽空間，並食用龍鬚菜成長。

漁業處表示，海洋資源復育園區每年秋末冬初都會進行九孔鮑幼苗的繁殖培育，這是一年裡唯一可以在白天觀察到九孔鮑的季節，民眾可把握機會前往官網（https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40）預約，待九孔鮑苗殼長約2至3公分，培育人員將邀鄰近師生，一同流放九孔鮑至卯澳灣的貢寮水產動植物繁殖保育區，希望藉由培育、放流活動，傳達海洋復育的理念。