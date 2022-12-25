在行政院人事行政總處人事長蘇俊榮(左)監誓下，陳福海(右)上台宣誓就職。(于家麒攝)

陳福海(左)說一路走來最虧欠的就是他的「牽手」許梨羨(右)，邀請她上台手牽手一同分享喜悅。(于家麒攝)

陳福海(左)邀請大同之家長者共享午餐，顯示他對長者的重視。

金門縣第8屆縣長就職暨交接典禮今（25）日上午在大同之家禮堂舉行，典禮簡單隆重，主要貴賓為大同之家長者，並與大同之家長者有約共享午餐，顯示陳福海對長者的重視，陳福海也表示，從當選的那一晚就開始全心投入縣政工作，期勉自已與縣府團隊以「勤政、親民、少說、多做」的理念，打造「和諧共好、親子共融」的美好金門。

交接典禮在行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監誓和監交下進行，陳福海上台宣誓就職，同時從卸任縣長楊鎮浯手中接下印信，正式重掌金門縣政。

陳福海致詞時表示，一路走來最虧欠的就是他的「牽手」許梨羨，也邀請她上台手牽手一同分享這份喜悅與眾人的祝福；首重「孝道」的陳福海在台上提起亡母時一度哽咽，並數度稱楊鎮浯是他的「貴人」，4年前的落選讓他可以陪在高齡老母身邊盡孝，也讓他的人生不至於留下遺憾。

陳福海說，這次就職典禮就是要以身作則，樽節支出、謹守財政紀律，再創百億縣庫，因此以簡約創新方式選在大同之家舉行，同時也為了展現籌建大同之家二館的決心，以落實社會福利政策給予完善照顧。陳福海也引述「禮運大同篇」作為施政方向，未來4年將著重「幼有所養、壯有所用、住有所居、病有所醫、老有所養」，創造鄉親安居樂業環境的五大藍圖，用感恩的心照顧好地區的每一位長者。

陳福海認為金門的長輩早年大多生活艱辛，看到這些長輩就如同看到自己的父母，希望能妥善被照護，現階段全球面臨的課題即是高齡化社會，這是無法避免的趨勢，此刻最需要整合政府資源，讓長者在經濟、生活及健康等三個方面無虞，所以需要更多的努力，讓長者活得更好，得到更好的照顧，以減輕家庭及年輕人的負擔，讓年輕人勇敢逐夢，社會才會更進步，更有品質。

陳福海也指示未來的金門縣政府要成為一個以同理心親民的團隊，對於縣府團隊而言，誠信、戒貪是基本的要求，更要建立做對的事，追求創新與效率的共識文化。面對鄉親所賦予的權力，必須謙卑感恩、謹言慎行、勿忘初衷。

陳福海最後也提出「寧靜革新」的理想，未來一定會有很多困難需要一一克服，永遠想著要留下一個什麼樣的金門給下一代：兩岸和平、健全財政、金酒經營、福利社會、青年發展、經濟振興、教育改革等等，期盼在金門的鄉親，為了金門的長遠發展，大家要放棄成見攜手合作，共創美好金門的未來。