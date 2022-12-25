鹿港熱鬧商店街的住宅，發生火警，彰化縣消防局第三大隊動員搶救。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮附近驚傳火警，觀光熱區遊客嚇壞緊急搶救。

彰化縣鹿港鎮中山路419、421、423號，25日13時49分發生住宅火警，由於位在鹿港天后宮附近，是最熱鬧商店街，觀光客絡繹不絕，其中一住宅，冒出火光和濃煙密度，逛街人潮都嚇壞，紛紛走避，彰化縣消防局第三大隊緊急動員搶救，無人受困受傷。

彰化縣消防局第三大隊指出，火災現場為兩層樓磚造建築物，2樓有火煙冒出，無人員受困，鹿港小隊長林建成負責指揮，現場燃燒面積約85平方公尺，立即佈線搶救。由於附近建築老舊、密集且狹長，利用地上消防栓水源2處、移動式幫浦第2處。共出動7個消防分隊，動員消防車19輛、救護車1輛，消防人員31人。

鹿港熱鬧商店街的住宅，發生火警，彰化縣消防局第三大隊動員搶救。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

這起火警來的突然，起火住宅就位在熱絡商店街，下午逛街買糕餅、吃美食等人潮正多，聞到焦味、看到火光、濃煙壟罩都驚惶走避，緊急疏散，幸好搶救非常迅速，14時17分控制火勢，無人受困受傷，肇事原因和責任歸屬還待進一步調查。