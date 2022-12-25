古曜威（左）、孟潔。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威（左）、孟潔的AI繪畫特效背後突然出現第3人。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

暖男歌手古曜威與啦啦隊女神孟潔，攜手推出甜蜜情歌〈心照不宣〉，MV更在幸福的聖誕節首播；此次MV與TikTok合作AI繪畫特效，覺得新奇的2人第一時間立馬拍攝，意外發現漫畫特效中有第3個人站在2人後方，還用手撐在下巴，讓人剎那間有些發毛，這也讓影片在網路上造成廣大討論，短短3天就突破1000萬人搶拍。

古曜威說起初看到第3人時，覺得很有趣，但仔細一想才覺得有點恐怖，也在現場確認後面有沒有人，他與孟潔後來重新拍攝幾次，結果都沒有再出現第3人，「這個特效很厲害，竟然可以偵測到我們看不到的東西」，網友們也猜測「會不會是第3人想入鏡合拍」，「可能AI偵測到了後方的監視器吧」。

古曜威透露事前很期待拍攝〈心照不宣〉的MV，「因為這次會有可愛的動畫，與縮小版的孟潔，在拍攝的時候一切都很順利，因為我只是要對著空氣，想像小孟潔在我的身邊跑來跑去，要有著很豐富的想像力才行」，他也提到他與孟潔很有默契，很多鏡頭都能很快就完成，雖然工作時間挺漫長的，但一整天相處下來大家都非常的開心。

回想拍攝MV過程，古曜威直呼好忙碌，「當天除了拍MV，還要拍封面、海報，更要抽時間拍攝Line貼圖的表情包照片，現場3位工作人員，看到我跟孟潔一下場，就會請我們過去拍攝，一整天下來，都忘記已經拍到哪、在拍什麼」，他也笑說還好現場豐富的甜甜圈、炸雞、Pizza、餅乾等美食道具，讓他跟孟潔可以從早吃到晚，算是一種小確幸。

今（25日）正好是聖誕節，古曜威趕了3場交換禮物，換到眼部按摩機、室內香氛等，這讓喜歡玩電腦的他，覺得自己相當幸運，能收到實用的禮物；孟潔則換到底片相機與新鮮水果組合，她笑說：「怎麼會有人送木瓜跟柳丁啦？但能夠多吃水果，也是挺好啦」。