基隆市議會25日進行議長選舉，由民進黨的童子瑋與親民黨的楊秀玉合作，一舉拿下正副議長。其實這是甫卸任的基隆市長林右昌，在卸任前全程運籌帷幄的結果。

據瞭解，九合一選舉民進黨輸掉基隆市長後，不僅民進黨內部敗選檢討炮聲隆隆，也讓支持者士氣低落。但林右昌眼見民進黨在市議員席次大幅增加了5席，便向總統蔡英文報告基隆市議長選舉「這局大有可為」，但要沉穩低調進行以防破局。據瞭解，民進黨高層與親民黨主席宋楚瑜通了電話溝通，達成正副議長這局合作的默契。

林右昌與基隆市黨部主委蘇仁和，在九合一選後，默默進行正副議長的協調工作。除決議由童子瑋出馬角逐議長外，副議長則留待與跨黨派和非民進黨人士合作，以換取議長最大的勝算。童子瑋雖然入黨時間不長且當選的資歷也不深，但身段柔軟、人和佳，獲得一致的支持。

雖獲親民黨同意合作，蘇仁和表示，他24日深夜便知道親民黨籍的郭美秀將會倒戈支持國民黨，民進黨僅獲得資深議員楊秀玉的一票，但國民黨資深議員張芳麗在關鍵一刻轉投民進黨，民進黨以過半的16票讓基隆市議會的議長由藍天變綠地，也刷新基隆的政治史。

林右昌九合一選舉後立即調整心態，把心思全力投注在議長選舉上，居中運作與協調，終於踢破藍營的鐵板，他在市長任期的最後二天，他依然做好做滿，親自為超過300人以上的地方社團及組織重要成員，親自導覽他任內最重要之一的「基隆塔」政績；市長交接的當天，全程坐鎮指揮正副議長的投開票情形，成功地在台灣頭，為民進黨留下了一座灘頭堡。