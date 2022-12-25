新北市48歲男子11月收到手機簡訊，內容為：「恭喜您獲批268000高額借款額度，詳情請洽專員」，並留下LINE ID及短網址連結。郭姓男子因年節將至，有資金需求，便加入該LINE帳號，與自稱銀行客服專員取得聯繫，並向對方表示自己有申辦貸款意願，不料申請過程一再被要求負擔各種認證費用，直到付出近新台幣19萬元還是不夠，才發現自己誤信「釣魚簡訊」遭詐。

警方說，該名男子與自稱銀行專員起初都是正常討論貸款事宜，專員提供一個申請貸款的網址，男子不疑有他填輸個人資料進行註冊，甚至在網站上傳了自己的身分證照片。專員煞有其事的通知他貸款26萬元成功，但是撥款前需要提交「財力證明」，男子依指示匯款1萬元至指定帳戶，但等到要申請提現的時候，專員告知因當初填寫的撥款帳戶有誤，所以現在資金已被「金管會」凍結，需再繳3萬元「解凍金」證明不是非法貸款。

男子無奈還是照做，結果又被告知需再提交10萬元由律師協辦移除可疑帳號，等到已繳出近19萬元，申請的26萬元的貸款還是下落不明，男子才驚覺苗頭不對，一查是被假銀行專員、假銀行網站給騙了。

警方表示，「釣魚簡訊」詐騙手法還不只這樁。北市37歲女子也是收到手機簡訊通知，指「您的包裹地址不正確，無法送達您指定的地址，請重新提交您的地址」，文後並附有短網址。女子沒多想便直接點擊網址，跳轉至一個看似「中華郵政」的官方網站，便依畫面顯示的欄位陸續輸入個人資料及信用卡號等資訊，也將收到的認證碼填輸送出，結果不到30分鐘，就收到銀行通知有電子錢包消費紀錄。

警方說，女子誤入假冒中華郵政的「釣魚網頁」，所提供的個人資料全遭歹徒用於申辦多項電子錢包服務，共遭盜刷港幣7萬元，相當於新台幣28萬元，所幸銀行端立即發現消費異常，通知女子趕快報案。

刑事局預防科指出，年節將至，民眾可能有較多資金需求或寄送年節賀禮的情形，而「提供高額貸款」或「確認包裹寄送地址」，正是「釣魚簡訊」最常使用的名義，如不慎點入簡訊中的不明網頁並輸入帳戶、信用卡資料等個資，請立即連繫銀行確認交易狀況；如並未申辦電子錢包卻接到綁定帳戶、信用卡「認證碼」的通知簡訊，也請絕對不可將認證碼告知他人或填輸至不明網頁。

警方提醒，如接獲附有不明網址的簡訊、電子郵件，請直接聯繫該訊息所稱之官方機構（例如國內外貨運公司、郵政公司、銀行等）確認訊息真假，以免不小心上了釣魚簡訊的鉤，讓自己的血汗錢，變成詐團的大紅包。