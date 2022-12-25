民進黨副秘書長林飛帆日前砲打台南，甚至點名涉及弊案的郭再欽應主動退黨。對此，國民黨台北市議員徐巧芯就認為，林其實是在給宣布參選民進黨主席的副總統賴清德難看；媒體人黃揚明也說，民進黨其實尚未「定於一尊」，更爆料賴日前赴三重舉辦首場政見會，結果他剛離開，當地居然要成立小英之友會的分會，「請問小英還有要選嗎？那她再成立新分會的用意是什麼？有新的共主嗎？」

黃揚明、徐巧芯及媒體人黃暐瀚日前在網路節目《全民平評理》討論時事，徐認為近日英系砲打台南，其實是因為賴清德提到民進黨有黑金、黑道等問題，因此才把台南問題搞大，接著看賴會怎麼做，「你自己就是台南出身的，台南亂七八糟，賴清德說什麼也有3分責任吧！」

「不要忘記，這個爐渣案是誰當市長時發生的？就是賴清德啊！」黃揚明認同徐巧芯的看法，並指出郭再欽的爐渣案發生於賴清德市長任內，過去曾一度不起訴，但為何近日卻突然重新起訴，「把你的大本營挖出來的時候，這些東西會不會有一件燒到賴清德，那他2024怎麼選？」

黃揚明爆料，他本以為民進黨已「定於一尊」，但日前賴清德前往三重舉辦政見會，才離開當地就傳出要成立小英之友會的分會，搭配上前副總統陳建仁近日頻頻拜會立法院的消息，讓他心中忍不住起疑，「請問小英還有要選嗎？那她再成立新分會的用意是什麼？有新的共主嗎？」

主持人平秀琳聽完後忍不住驚呼「英系大反撲？」黃揚明則強調，「我不知道，但是賴清德要小心，台南這件事情，絕對不會是一下就結束，後面可能是一大串！」