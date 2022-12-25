新竹縣長楊文科宣誓就職致詞時，提到政策5支箭中的台知園區以及科3計畫，仍卡在內政部審議中，讓楊文科一時情緒激動向中央喊話：「努力4年都沒通過，我非常不服氣了。」他強調台知園區不發展，「竹北怎麼發展？」希望中央能看見大新竹地區發展需求，協助新竹縣解決問題。

楊文科提到產業發展時，表示過去自己推動的AI智慧園區、鳳山工業區，一共有23進駐滿位，提供5200個工作機會，創造1230億元產值，也協助科管局保留台知園區、科3，納入科學園區中長程計畫範圍內。

由於竹竹苗科技產業吸納人才移入，加上生育率高，楊文科認為竹竹苗需要跨域的高度來治理與合作，會與新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦一同承擔責任，更會協助地方廠商發展科技產業。

楊文科話鋒一轉，提到台知園區及科3計畫，雖已列入科學園區發展計畫內，但所有案子仍卡在內政部，他努力了4年都沒通過，「我非常不服氣」，但仍全力以赴。楊文科指都市計畫變更是內政部職責，必須全力協助地方發展。

「台知園區不發展，竹北怎麼發展？」楊文科表示，克服台知園區的問題至關重要，竹科園區發展不只台積電，還有許許多多廠商需要土地，過去竹科特定區範圍2100公頃，在1981年發布都市計畫，新竹縣老早完成都市計畫變更，也就是所謂科學園區3期計畫，但拖了30年，在范振宗擔任縣長時當時，便沒有徵收完全，到今天也不給通過。

直呼想不通的楊文科呼籲中央要看到大新竹地區發展，只要中央通過都市計畫變更，後續後續土地徵收抗爭等問題，縣府一肩扛起、責無旁貸，如此才能確保新竹縣作為科技首都的願景，希望中央全面看到地方問題。