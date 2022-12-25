民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農日前公布「自辦電話民調」，稱支持度僅微幅落後國民黨候選人王鴻薇，王鴻薇25日回應，吳沒有公布民調是委託哪一家公司所做相當奇怪，不過她認為民調僅具參考性，努力爭取選民認同才最重要。

吳怡農昨公布內部民調，顯示吳的支持度僅落後王鴻薇4.5個百分點。若依地區支持度來看，吳怡農在中山區以3.6個百分點小幅領先王鴻薇，北松山20個里則大幅落後王19.8個百分點。在各年齡層的支持度，吳怡農於20歲至49歲間具有明顯優勢，50歲以上落後於王鴻薇。

王鴻薇今出席在崇實區民活動中心的「頭家開講」活動前表示，吳怡農未公布此份民調由哪一家公司執行，相當奇怪。不過所有的民調她都會參考，更重要的是努力用理念、拜票爭取選民認同與支持。

媒體追問，是否有感受到吳怡農在中山區微幅領先？她說，許多中山區選民已在這段時間從陌生到現在已有給予回饋，讓自己信心大增，但受限於時間，能觸及到的選民有限，未來兩周會全力衝刺。

至於吳怡農稱，會盡全力把王鴻薇留在台北市議會，不讓她背負落跑惡名。王鴻薇回應，吳怡農來議會是他的權利，對自己而言，把事情做好，將該向選民說明的事如實報告即可。她在選戰期間，都一直很坦白地向選民報告落跑一事。