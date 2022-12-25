黃健忠從前任市長葉竹林手中接下印信，從容承擔市民交付的責任，他說這一路走來相當不容易，要感謝市民朋友給他這樣的機會。（張茂雄攝）

馬公市第12屆市長宣誓就職交接及第22屆里長就任典禮，25日下午2時在市公所3樓禮堂舉行，首度擔任公職的新科市長神情顯得有點緊張，不過他也大聲宣示說，破與立本來就是一條難以行走的道路，自己身負市民的重託和期待，心中的壓力多過喜悅，這4年市長任內絕不會退縮，只要自己知道，在做長遠有意義的事，心中就有一種篤定和從容。

就職典禮由澎湖縣政府建設處長王鏘魁主持監誓，財政處副處長劉子濤、主計處副處長劉美玲負責監交，黃健忠從前任市長葉竹林手中接下印信，從容承擔市民交付的責任。他強調這一路走來有多麼不容易，所以要感謝市民朋友，給他這樣的機會，為了馬公市的未來站出來。

黃健忠隨後收起笑容，相當嚴肅的告訴在場朋友與市公所同仁，破與立本來就是一條難以行走的道路。我知道，自己身負市民的重託和期待，心中的壓力多過喜悅，不過，我不會退縮，只要自己知道，在做長遠有意義的事，心中就有一種，篤定和從容。

黃健忠強調，未來我們需要一步一腳印，忍辱負重，請公所夥伴們在葉市長及歷任市長奠定良好的基礎下，持續推動市政建設，務必更加謙虛謹慎、勿忘初衷、勇於任事，革除官僚氣習，儘管放手去做。他會是一個勇於承擔的市長，讓大家一起來完成市民交付給我們的使命，打造馬公成為安居幸福城市。