3月即將來台參加世界棒球經典賽（WBC）的古巴國家隊，25日迎來了利多消息，古巴棒協主席Juan Reinaldo Perez Pardo宣布，美國政府已經允許在大聯盟效力的古巴球員參與經典賽，包含居住在美國當地的選手，至於古巴的正式球員名單，預計等到美國發出許可證後公布。

美國在冷戰時期對古巴實施貿易制裁，導致這些古巴好手若不叛逃出國，就無法與大聯盟球隊簽下合約，古巴在過去十幾年內痛失許多棒球人才，根據當地媒體報導，過去6年內就有超過650位古巴選手叛逃至美國及其他國家效力。

古巴國家隊過去曾在1992年巴薩隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運及2004年雅典奧運上獲得棒球金牌。2019年12強棒球賽及2021年美洲區奧運資格賽，古巴都在預賽就遭淘汰，因此無法進入2020年的東京奧運小組賽，是隊史首次未能獲得奧運參賽資格。

古巴在明年舉辦的經典賽上，與地主國中華隊、荷蘭、義大利及巴拿馬被分在A組，將取小組賽成績前2名者進入8強淘汰賽，古巴有了大聯盟好手助陣後實力更加堅強，已經脫離美職體系的塞斯佩迪斯（Yoenis Céspedes）已經表達願意參與經典賽。