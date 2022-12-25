彰化市長林世賢宣誓就職。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢宣誓就職。（吳敏菁攝）

第19屆彰化市長暨第22屆里長，25日上午9時在介壽生活藝文館舉行宣誓就職典禮，連任彰化市長林世賢提出未來展望，將持續和縣府加強合作，打造彰化市西區為「綠能科技重鎮」，東區擴大都市計畫的台化廠區，積極促成轉型，作為「晶圓廠設備生產基地」，

彰化市長暨里長同步宣誓就職典禮，彰化縣政府社會處副處長陳素貞主持並擔任監誓人、社會處身心障礙福利科科長陳奎林擔任監交人。林世賢完成宣誓後，逐一將第22屆里長的當選證書頒發給73位當選人。

林世賢表示，懷著謙卑的態度與透過傾聽，與代表會充分合作、縣市合作以及市政團隊協助全力打拚下，過去4年已順利或啟動或創造4大政績，包括催生全彰化第一間百貨公司、兩座立體停車場、三條觀光登山步道，並榮獲四大國家級大獎。

林世賢表示，未來4年的展望，將致力催生位於西區的彰化交流特定區解編，透過善用彰化外海超乎想像的綠金－綠能資源，打造「綠能科技重鎮」；以及，在擴大都市計畫的東區，配合國家晶圓廠設備國產國造政策，推動外商設備製造在他，積極促成將台化轉型為「晶圓廠設備生產基地」。