紙風車文教基金會推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」已歷經十年，用青少年語言的戲劇表演，巡迴全國775所國中，已演出859場，超過53萬名青少年看過反毒戲劇工程的演出，在全國民眾及企業的支持下，全國演出完成執行率達82％，12月在台灣產物保險支持下也在南投、新北、雲林、台中學校演出四場。

日前紙風車在新北市新店區的達觀國中小進行反毒宣導，台灣產物保險股份有限公司副董事長宋道平也一同出席，達觀國中小校長林才乂校長表示，感謝協力，讓學生有機會認識毒品，並用輕鬆的戲劇教導同學如何拒毒。宋道平表示，投入青少年反毒議題，讓更多的孩子認識並瞭解毒品危害身體的嚴重性，透過「紙風車青少年反毒戲劇工程」播種的方式，更有效地達成反毒教育的目標。

紙風車表示，根據衛福部調查全台有近萬名未成年吸毒者，因毒品致死更有逐年升高的趨勢，平均首次染毒年齡12.5歲，國中沒畢業就已淪落毒海。台灣產物保險從105年開始已經連續7年支持「紙風車青少年反毒戲劇工程」演出，推動26所學校的演出，成為支持推動國內青少年反毒工程重要的力量。

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